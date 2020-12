Danh sách đoàn đại biểu Nghệ An dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

DANH SÁCH 25 ĐẠI BIỂU NGHỆ AN

DỰ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

1. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

2. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

3. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

4. Bà Thái Hương - Nhà sáng lập và điều hành Tập đoàn TH

5. Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế

6. Ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh

7. Ông Sầm Văn Bình - bản Yên Luốm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp

8. Em Đậu Huy Minh - học sinh lớp 12A2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

9. Ông Nguyễn Hồng Cương - phường Quỳnh Dị, TX. Hoàng Mai

10. Ông Hồ Xuân Tuyến - cán bộ biên phòng tăng cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang, huyện Tương Dương

11. Ông Trịnh Xuân Giáo – Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, giáo họ Đồng Tân, giáo xứ Yên Đại, xóm 8, xã Nghi Phú, TP. Vinh

12. Bà Nguyễn Thị Đức, công nhân Công ty TNHH Havina Kim Liên, Nam Đàn

13. Bà Hoàng Thị Tố Nga - Hiệu trưởng Trường THCS Châu Đình, huyện Quỳ Hợp

14. Ông Trần Minh Tuệ - Trung tâm Bảo tồn và phát huy dân ca xứ Nghệ

15. Bà Kha Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Tam Quang, đại diện tập thể xã Tam Quang, huyện Tương Dương

16. Bà Trần Thị Quý - Chủ tịch Hội cựu TNXP phường Bến Thủy, TP Vinh 17. Bà Chu Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch Hội sinh viên, Trường Đại học Vinh 18. Ông Trương Văn Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An

19. Bà Lê Thị Nhan - Mẹ Việt Nam Anh hùng, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc 20. Ông Hoàng Văn Thịnh, cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Tâm

21. Thiếu tá Ngô Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp

22. Ông Phan Đình Đường - Hội viên Nông dân xóm 1, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương

23. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly - Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

24. Bà Nguyễn Thị Hải - chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

25. Ông Lo Văn Quyền - trưởng bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương.