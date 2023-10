Danh sách Đội tuyển Hàn Quốc đấu Đội tuyển Việt Nam: Có Son Heung Min, Kim Min Jae

Danh sách đội tuyển Hàn Quốc tập trung

Thủ môn: KIm Seung Gyu, Kim Joon Hong, Jo Heyon Woo

Hậu vệ: Kim Min Jae, Kim Young Gwon, Kim Ju Sung, Kim Jin Sy, Kim Taeh Wan, Seol Young Woo, Lee Ki Jie, Jung Seung Hyun.

Tiền vệ: Moon Seon Min, Park Yong Woo, Son Heung Min, Lee Kang In, Lee Soon Min, Lee Jae Sung, Jeong Wooyeong, Hong Hyun Seok, Hwang In Beom, Hwang Hee Chan.

Tiền đạo: Oh Hyeon Gyu, Cho Gue Sung, Hwang Ui Jo.