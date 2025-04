Danh sách đường cấm hai ngày 14/4 và 15/4 tại Hà Nội

Xã hội Danh sách đường cấm hai ngày 14/4 và 15/4 tại Hà Nội Danh sách các tuyến đường cấm ô tô, xe máy trong hai ngày 14/4 và 15/4 tại Hà Nội chào đón các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Từ ngày 14 đến ngày 15/4/2025, Hà Nội đón các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc. Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, Công an Hà Nội tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông trong hai ngày này.

Thời gian:

- Cấm đường ngày 14/4/2025: Từ 10h30 đến 22h

- Cấm đường ngày 15/4/2025: 15h30

Trong thời gian này, ô tô tải chở hàng từ 500kg trở lên, ô tô chở khách và xe taxi không được phép lưu thông, trừ các xe có phù hiệu đặc biệt, xe buýt, xe vệ sinh, xe xử lý sự cố và xe khách tuyến cố định.

Các loại ô tô và xe máy khác cũng sẽ bị hạn chế hoạt động tại các quận Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.

Tổ chức điều hướng phương tiện tránh các tuyến đường cấm

Hướng dẫn lộ trình cho phương tiện từ Quốc lộ 5 đi các tỉnh phía Nam

Từ Quốc lộ 5, xe đi về Quốc lộ 1A, 1B có thể qua cầu Thanh Trì, tiếp tục theo đường Pháp Vân để đến Quốc lộ 1B.

Nếu chọn cầu Vĩnh Tuy, xe đi theo đường Minh Khai đến ngã tư Vọng, nhập vào đường Giải Phóng – Đỗ Mười. Hoặc từ cầu Vĩnh Tuy, rẽ theo đê Nguyễn Khoái, hoặc đi Minh Khai – cầu Mai Động – Tam Trinh – Đỗ Mười để ra Quốc lộ 1A, 1B, hoặc kết nối đường gom vành đai III. Lộ trình này áp dụng cho cả hai chiều.

Lộ trình từ Quốc lộ 5 đi các tỉnh phía Bắc

Xe từ Quốc lộ 5 đi Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên có thể theo tuyến Quốc lộ 5 – Nguyễn Văn Linh – Lý Sơn – cầu Đông Trù – trục Trường Sa – Hoàng Sa – Võ Văn Kiệt để đến Quốc lộ 2.

Phương án khác là từ Quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, qua cầu Phù Đổng, theo đường dẫn đến Quốc lộ 3, rồi tiếp tục đến các tỉnh phía Bắc. Các lộ trình này cũng áp dụng chiều ngược lại.

Hướng dẫn cho xe từ phía Nam đi phía Bắc

Xe từ Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam đi Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc có thể đi theo tuyến Đỗ Mười – Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ – Tỉnh lộ 70 – Phùng Hưng – Xa La – Văn Phú – Lê Trọng Tấn – Tỉnh lộ 70 – Nhổn – Quốc lộ 32. Sau đó, qua cầu Vĩnh Thịnh hoặc cầu Trung Hà để đến đích. Lộ trình này dùng được cho cả hai chiều.

Lưu ý chung

Hạn chế đi qua vành đai III, cầu Thăng Long và đường Võ Văn Kiệt để tránh ùn tắc. Mọi phương tiện cần tuân thủ quy định giao thông Hà Nội theo Quyết định 06/2013/QĐ-UBND, Quyết định 24/2020/QĐ-UBND và hướng dẫn mới nhất từ cơ quan chức năng.