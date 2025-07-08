Tôn giáo - Tín ngưỡng Danh sách ngày tốt tháng 8 năm 2025 để xây nhà, sửa nhà Xem ngay danh sách ngày tốt tháng 8/2025 để sửa nhà, xây nhà, chọn đúng thời điểm giúp công trình thuận lợi, hanh thông và hút tài lộc.

Từ lâu, việc lựa chọn ngày lành tháng tốt để thực hiện các công việc quan trọng không chỉ là truyền thống mà còn gắn liền với niềm tin về sự hanh thông, may mắn và bình an trong cuộc sống. Trong bối cảnh khí hậu tháng 8 thường có mưa lớn xen kẽ nắng nóng, việc chọn ngày hoàng đạo phù hợp theo phong thủy càng trở nên cần thiết để đảm bảo tiến độ và hạn chế rủi ro trong quá trình thi công.

Chọn ngày tốt tháng 8 giúp công trình thuận lợi

Ngày nào tốt tháng 8 năm 2025 để xây nhà, sửa nhà?

Dưới đây là danh sách những ngày tốt tháng 8 năm 2025 dành cho gia chủ xây, sửa nhà kèm thông tin chi tiết:

Ngày dương

Ngày âm

Giờ tốt

Hỷ thần

Tài thần

Đánh giá

2/8 (Thứ Bảy)

9/6

Nhâm Tý (23h-1h), Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h).

Đông Nam

Tây Bắc

Ngày Hoàng đạo. Rất tốt cho việc cưới hỏi, nhập trạch, khai trương, ký kết hợp đồng lớn.

9/8 (Thứ Bảy)

16/6

Mậu Dần (3h-5h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h).

Tây Bắc

Tây Nam

Ngày Hoàng đạo. Rất tốt cho việc khai trương, ký kết, giao dịch, cầu tài lộc.

10/8 (Chủ Nhật)

17/6

Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h).

Tây Nam

Tây Nam

Tốt cho cưới hỏi, nhập trạch

13/8 (Thứ Tư)

20/6

Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).



Đông Bắc

Đông Nam

Tốt cho khởi sự, động thổ

15/8 (Thứ Sáu)

22/6

Nhâm Tý (23h-1h), Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h).

Nam

Bắc

Tốt cho cưới hỏi, ký kết, nhập trạch

17/8 (Chủ Nhật)

24/6

Bính Dần (3h-5h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h).

Đông Nam

Bắc

Thuận lợi xuất hành, cầu tài

19/8 (Thứ Ba)

26/6

Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).

Tây Nam

Tây Nam

Tốt cho khai trương, sửa chữa, động thổ

21/8 (Thứ Năm)

28/6

Mậu Dần (3h-5h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h).

Nam

Tây

Rất tốt cho việc trọng đại, cưới hỏi, động thổ, khai trương



3 nguyên tắc vàng khi chọn ngày tốt tháng 8 xây nhà, động thổ

Tránh các ngày đại kỵ theo lịch vạn sự

Một số ngày như Tam Nương, Nguyệt Kỵ, Thổ Tú, Hoang Vu hay Không Phòng thường được xem là không phù hợp để tiến hành các công việc lớn như xây nhà hay động thổ. Những ngày này dễ kéo theo vận xui, gây ảnh hưởng đến quá trình thi công hoặc sinh khí của ngôi nhà về sau. Khi tra cứu ngày tốt tháng 8/2025, nên ưu tiên loại trừ những mốc thời gian này trước tiên.

Biện pháp hóa giải khi không chọn được ngày tốt

Không phải lúc nào lịch trình cũng cho phép chờ ngày đẹp. Trong những trường hợp bắt buộc phải làm vào ngày chưa thật sự cát lành, có thể áp dụng các biện pháp hóa giải như dâng lễ cúng, chọn giờ đẹp, hoặc sử dụng vật phẩm phong thủy trấn trạch. Cách làm này giúp giảm nhẹ tác động tiêu cực, giữ vững tâm lý ổn định trong quá trình thi công.

Chọn ngày hợp tuổi gia chủ

Ngoài yếu tố ngày giờ, cần đối chiếu với tuổi của người chủ trì lễ động thổ. Việc tránh ngày xung khắc với tuổi giúp hạn chế vận hạn, mang lại sự hanh thông trong quá trình xây dựng và sinh sống sau này. Đây cũng là nguyên tắc thường được áp dụng khi xem ngày động thổ xây nhà theo phong thủy.