Danh sách phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean) - Ngay sau khi hết thời hạn cách ly toàn xã hội do dịch Covid-19, Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Nghệ An khẩn trương đôn đốc các tổ chức cơ sở tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo Nghệ An có trao đổi với đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.