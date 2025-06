Danh sách tên 102 xã, phường mới tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập

1 Thị trấn Ea Súp

Xã Cư M’Lan

Xã Ea Lê

Xã Ea Súp Trụ sở HĐND & UBND huyện Ea Súp Trụ sở Huyện ủy Ea Súp

Trụ sở Trung tâm hành chính công



2 Xã Ea Rốk

Xã Ia JLơi

Xã Cư Kbang

Xã Ea Rốk Trụ sở UBND Xã Ea Rốk

3 Xã Ea Bung

Xã Ya Tờ Mốt

Xã Ea Bung Trụ sở UBND Xã Ea Bung

4 Xã Ia Rvê Giữ nguyên hiện trạng Trụ sở UBND Xã Ia Rvê

5 Xã Ia Lốp Giữ nguyên hiện trạng Trụ sở UBND Xã Ia Lốp

6 Xã Ea Ning

Xã Ea Hu

Xã Cư Êwi

Xã Ea Ning Trụ sở UBND Xã Cư Êwi

7 Xã Dray Bhăng

Xã Hòa Hiệp

Xã Ea Bhốk

Xã Dray Bhăng Trụ sở Huyện uỷ Cư Kuin

Trụ sở UBND huyện Cư Kuin



8 Xã Ea Ktur

Xã Ea Tiêu

Xã Ea Bhốk

Xã Ea Ktur Trụ sở UBND xã Ea Ktur

9 Thị trấn Buôn Trấp

Xã Bình Hòa

Xã Quảng Điền

Xã Krông Ana Trụ sở Huyện ủy Krông Ana

Trụ sở HĐND và UBND huyện Krông Ana

Trụ sở Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện Krông Ana



10 Xã Băng A Drênh

Xã Dur Kmăl

Xã Dur Kmăl Trụ sở UBND xã Băng A Drênh

Trụ sở UBND xã Dur Kmăl



11 Xã Ea Bông

Xã Ea Na

Xã Dray Sáp

Xã Ea Na Trụ sở UBND xã Ea Na

Trụ sở UBND xã Dray Sáp



12 Xã Yang Tao

Xã Bông Krang

Thị trấn Liên Sơn

Xã Liên Sơn Lắk Trụ sở Huyện ủy Lắk

Trụ sở UBND huyện Lắk



13 Xã Đắk Liêng

Xã Buôn Triết

Xã Buôn Tría

Xã Đắk Liêng Trụ sở UBND xã Đắk Liêng

Trụ sở UBND xã Buôn Triết

Trụ sở UBND xã Buôn Tría



14 Xã Nam Ka

Xã Ea Rbin

Xã Nam Ka Trụ sở UBND xã Ea Rbin

15 Xã Đắk Phơi

Xã Đắk Nuê

Xã Đắk Phơi Trụ sở UBND xã Đắk Phơi

Trụ sở UBND xã Đắk Nuê



16 Xã Krông Nô Giữ nguyên hiện trạng Trụ sở UBND Xã Krông Nô.

17 Xã Yang Reh

Xã Ea Trul

Xã Hòa Sơn.

Xã Hòa Sơn Trụ sở UBND xã Ea Trul

Trụ sở UBND xã Hòa Sơn



18 Xã Dang Kang

Xã Cư Kty

Xã Hòa Thành



Xã Dang Kang Trụ sở UBND xã Cư Kty

Trụ sở UBND xã Dang Kang.



19 Thị trấn Krông Kmar

Xã Hòa Lễ

Xã Khuê Ngọc Điền

Xã Krông Bông Trụ sở Huyện ủy Krông Bông

Trụ sở UBND Krông Bông



20 Xã Cư Drăm

Xã Yang Mao

Xã Yang Mao Trụ sở UBND xã Cư Đrăm

Trụ sở UBND xã Yang Mao



21 Xã Hòa Phong

Xã Cư Pui

Xã Cư Pui Trụ sở UBND xã Hòa Phong

Trụ sở UBND xã Cư Pui



22 Thị trấn Krông Năng

Xã Phú Lộc

Xã Ea Hồ

Xã Krông Năng Trụ sở UBND huyện Krông Năng

Trụ sở Huyện ủy Krông Năng

Trụ sở UBMTTQ Việt Nam huyện

Trụ sở làm việc Khối liên cơ quan 1 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện quản lý.



23 Xã Ea Tân

Xã Dliêya

Xã Ea Tóh

Xã Dliêya Trụ sở UBND xã Ea Tân

Trụ sở UBND xã Dliêya (Xã ATK)

Trụ sở UBND xã Ea Tóh



24 Xã Ea Tam

Xã Cư Klông

Xã Tam Giang

Xã Tam Giang Trụ sở UBND xã Ea Tam

Trụ sở UBND xã Cư Klông

Trụ sở UBND xã Tam Giang



25 Xã Ea Dăh

Xã Phú Xuân

Xã Ea Púk

Xã Phú Xuân Trụ sở UBND xã Ea Dăh

Trụ sở UBND xã Phú Xuân

Trụ sở UBND xã Ea Púk



26 Xã Ea Siên

Xã Ea Drông

Xã Ea Drông Trụ sở UBND xã Ea Blang cũ

Trụ sở UBND xã Ea Drông

Trụ sở UBND xã Ea Siên



27 Phường Đạt Hiếu Phường An Bình Phường An Lạc Phường Thiện An Phường Thống Nhất Phường Đoàn Kết Phường Buôn Hồ Trụ sở Thị ủy Buôn Hồ

Trụ sở UBND thị xã Buôn Hồ



28 Phường Bình Tân

Xã Cư Bao

Xã Bình Thuận

Phường Cư Bao Trụ sở UBND xã Cư Bao

Trụ sở UBND phường Bình Tân

Trụ sở UBND xã Bình Thuận



29 Thị trấn Pơng Drang

Xã Ea Ngai

Xã Tân Lập

Xã Pơng Drang Trụ sở UBND thị trấn Pơng Drang

Trụ sở UBND thị trấn Pơng Drang cũ



30 Xã Cư Né

Xã Chứ Kbô

Xã Krông Búk Trụ sở Huyện ủy Krông Búk

Trụ sở UBND huyện Krông Búk





31 Xã Cư Pơng

Xã Ea Sin

Xã Cư Pơng Trụ sở UBND xã Ea Sin

Trụ sở UBND xã Cư Pơng (mới) Buôn Kbuôr.



32 Xã Ea Nam

Xã Ea Tir

Xã Ea Khăl.

Xã Ea Khăl Trụ sở UBND xã Ea Nam

Trụ sở UBND xã Ea Khăl



33 Thị trấn Ea Drăng

Xã Ea Ral

Xã Dliê Yang

Xã Ea Drăng Trụ sở UBND huyện Ea Hleo

Trụ sở Trung tâm hành chính công

Trụ sở Huyện ủy.



34 Xã Cư Mốt

Xã Ea Wy

Xã Cư A Mung

Xã Ea Wy Trụ sở UBND Xã Ea Wy

Trụ sở UBND Xã Cư A Mung



35 Xã Ea H’leo Giữ nguyên hiện trạng Trụ sở UBND Xã Ea H’leo

Nhà văn hóa xã Ea H’leo



36 Xã Ea Hiao

Xã Ea Sol

Xã Ea Hiao Trụ sở UBND Xã Ea Sol

Trụ sở UBND Xã Ea Hiao.



37 Thị trấn Phước An

Xã Ea Yông

Xã Hòa An v

Xã Hòa Tiến

Xã Krông Pắc Trụ sở Huyện ủy Krông Pắc

Trụ sở UBND huyện Krông Pắc



38 Xã Ea Knuếc

Xã Ea Kênh

Xã Hòa Đông

Xã Ea Knuếc Trụ sở UBND Xã Ea Knuếc

Trụ sở UBND xã Ea Kênh



39 Xã Tân Tiến

Xã Ea Uy

Xã Ea Yêng

Xã Tân Tiến Trụ sở UBND Xã Tân Tiến;

Trụ sở UBND xã Ea Uy



40 Xã Ea Kuăng

Xã Ea Hiu

Xã Ea Phê

Xã Ea Phê Trụ sở UBND xã Ea Kuăng

Trụ sở UBND xã Ea Phê



41 Xã Krông Búk

Xã Ea Kly

Xã Ea Kly Trụ sở UBND xã Krông Búk

Trụ sở UBND xã Ea Kly





42 Xã Vụ Bổn Giữ nguyên hiện trạng Trụ sở UBND Xã Vụ Bổn

43 Thị trấn Ea Kar

Xã Cư Huê

Xã Ea Đar

Xã Ea Kmút

Xã Cư Ni

Xã Xuân Phú

Xã Ea Kar Trụ sở HĐND & UBND huyện Ea Kar;

Trụ sở Huyện uỷ Ea Kar

Trụ sở UBMTTQ Việt Nam.



44 Xã Ea Ô

Xã Cư Elang

Xã Ea Ô Trụ sở UBND Xã Ea Ô

Trụ sở UBND xã Cư E lang cũ



45 Thị trấn Ea Knốp

Xã Ea Tih

Xã Ea Sô

Xã Ea Sar

Xã Ea Knốp Trụ sở UBND Thị trấn Ea Knốp

Trụ sở UBND xã Ea Tih

Trụ sở UBND xã Ea Sar



46 Xã Cư Yang

Xã Cư Bông

Xã Cư Yang Trụ sở UBND Xã Cư Bông

Trụ sở UBND Xã Cư Yang



47 Xã Cư Prông

Xã Ea Păl

Xã Ea Păl Trụ sở UBND Xã Ea Păl

Trụ sở UBND Xã Cư Prông



48 Thị trấn M’Drắk

Xã Krông Jing

Xã Ea Lai

Xã M’Drắk Trụ sở UBND huyện M’Drắk

Trụ sở Huyện ủy M’Drắk

Trụ sở nhà truyền thống huyện



49 Xã Ea Riêng

Xã Ea M’Doal

Xã Ea H’Mlay

Xã Ea Riêng Trụ sở UBND xã Ea Riêng

Trụ sở khối đoàn thể xã Ea Riêng - Thôn 9, Xã Ea Riêng



50 Xã Cư M’ta

Xã Cư Króa

Xã Cư M’ta Trụ sở UBND Xã Cư M’ta



51 Xã Krông Á

Xã Cư San

Xã Krông Á Trụ sở UBND Xã Cư San



52 Xã Cư Prao

Xã Ea Pil

Xã Cư Prao Trụ sở UBND Xã Cư Prao



53 Xã Ea Trang Giữ nguyên hiện trạng Trụ sở UBND Xã Ea Trang

Trạm Phát lại truyền hình - Xã Ea Trang



54 Xã Hòa Xuân

Xã Hòa Phú

Xã Hòa Khánh

Xã Hòa Phú Trụ sở UBND xã Hòa Khánh

Trụ sở UBND xã Hòa Phú



55 Phường Thành Công

Phường Tân Tiến Phường Tân Thành Phường Tự An

Phường Tân Lợi

Xã Cư Êbur

Phường Buôn Ma Thuột Trụ sở UBND TP Buôn Ma Thuột

Trụ sở Văn phòng HĐND- UBND - 27 Trường Chinh, phường Tân Lợi



56 Phường Tân An

Xã Ea Tu

Xã Hòa Thuận

Phường Tân An Trụ sở UBND Xã Ea Tu

Trụ sở UBND xã Hòa Thuận



57 Phường Tân Hòa Phường Tân Lập

Xã Hòa Thắng

Phường Tân Lập Trụ sở UBND Phường Tân Hòa

Trụ sở UBND Phường Tân Lập



58 Phường Thành Nhất

Phường Khánh Xuân

Phường Thành Nhất Trụ sở UBND Phường Khánh Xuân



59 Phường Ea Tam

Xã Ea Kao

Phường Ea Kao Trụ sở UBND Xã Ea Kao

Trụ sở UBND Phường Ea Tam



60 Xã Ea Wer

Xã Ea Huar

Xã Tân Hòa

Xã Ea Wer Trụ sở UBND huyện Buôn Đôn

Trụ sở Huyện ủy Buôn Đôn



61 Xã Ea Bar

Xã Ea Nuôl

Xã Cuôr Knia

Xã Ea Nuôl Trụ sở UBND Xã Cuôr Knia



62 Xã Krông Na Xã Buôn Đôn Trụ sở UBND Xã Krông Na

Trụ sở Trường Mầm non Họa My



63 Xã Ea Kiết, xã Ea Kuêh Xã Ea Kiết Trụ sở UBND xã Ea Kiết

Trụ sở UBND xã Ea Kuêh



64 Xã Ea M’Droh

Xã Quảng Hiệp

Xã Ea M’nang

Xã Ea M’Droh Trụ sở UBND Xã Quảng Hiệp

Trụ sở UBND Xã Ea M’Droh



65 Thị trấn Quảng Phú

Thị trấn Ea Pốk

Xã Cư Suê

Xã Quảng Tiến

Xã Quảng Phú Trụ sở UBND huyện CưMgar

Trụ sở UBND thị trấn Quảng Phú



66 Xã Cuôi Đăng

Xã Ea Drơng

Xã Cuôr Đăng Trụ sở UBND Xã Cuôr Đăng

Trụ sở UBND xã Ea Drơng





67 Xã Cư M’gar

Xã Ea Kpam

Xã Ea H’đing

Xã Cư M’gar Trụ sở UBND Xã Ea Kpam

Trụ sở UBND xã Ea H’đing



68 Xã Ea Tul

Xã Ea Tar

Xã Cư Dliê Mnông

Xã Ea Tul Trụ sở UBND Xã Ea Tul

Trụ sở UBND xã Ea Tar



69 Phường 1

Phường 2

Phường 4

Phường 5

Phường 7

một phần của Phường 9

Phường Tuy Hòa Trụ sở Thành ủy Tuy Hòa

Trụ sở UBND thành phố Tuy Hòa



70 Phường Phú Yên

Phường Phú Đông Phường Phú Lâm Phường Phú Thạnh

Xã Hòa Thành

Một phần phường Hòa Hiệp Bắc

Phường Phú Yên Trụ sở UBND phường Phú Thạnh

Trụ sở UBND phường Phú Lâm



71 Phường 9

Xã An Phú

Xã Bình Kiến

Xã Hòa Kiển

Phường Bình Kiển Trụ sở UBND xă Bình Kiển



72 Phường Xuân Đài Phường Xuân Thành Phường Xuân Đài Trụ sở UBND phường Xuân Đài



73 Phường Sông Cầu

Phường Xuân Yên Phường Xuân Phú

Xã Xuân Phương

Xã Xuân Thịnh

Phường Sông Cầu

Trụ sở Thị ủy Sông Cầu

Trụ sở UBND thị xã Sông Cầu hiện nay



74 Xã Xuân Thọ

Xã Xuân Thọ 2

Xã Xuân Thọ 1

Xã Xuân Lâm

Xã Xuân Thọ Trụ sở UBND xã Xuân Thọ 1



75 Xã Xuân Cảnh

Xã Xuân Bình

Xã Xuân Cảnh Trụ sở UBND xã Xuân Cảnh



76 Xã Xuân Lộc

Xã Xuân Hải

Xã Xuân Lộc Trụ sở UBND xã Xuân Lộc



77 Phường Hòa Vinh,

Xã Hòa Tân Đông Phường Hòa Xuân Tây

Phường Đông Hòa Trụ sở Thị ủy Đông Hòa

Trụ sở UBND thị xã Đông Hòa



78 Phường Hòa Hiệp Trung

Phường Hòa Hiệp Nam

Phường Hòa Hiệp Bắc

Phường Hòa Hiệp Trụ sở UBND phường Hòa Hiệp Trung

Trụ sở UBND phường Hòa Hiệp Nam



79 Xã Hòa Xuân Đông

Xã Hòa Tâm

Xã Hòa Xuân Nam

Xã Hòa Xuân Trụ sở UBND xã Hòa Xuân Đông



80 Thị trấn Chí Thanh

Xã An Dân

Xã An Định

Xã Tuy An Bắc Trụ sở Huyện ủy Tuy An

Trụ sở UBND huyện Tuy An



81 Xã An Ninh Đông

Xã An Ninh Tây

Xã An Thạch

Xã Tuy An Đông Trụ sở UBND xã An Ninh Tây



82 Xã An Hiệp

Xã An Hòa Hải

Xã An Cư

Xã Ô Loan Trụ sở UBND xã An Hòa Hải



83 Xã An Tho

Xã An Mỹ

Xã An Chấn

Xã Tuy An Nam Trụ sở UBND xã An Mỹ



84 Xã An Nghiệp

Xã An Xuân

Xã An Lĩnh

Xã Tuy An Tây Trụ sở UBND xã An Nghiệp



85



Thị trấn Phú Hòa

Xã Hòa Thắng

Xã Hòa Định Đông

Xã Hòa Định Tây

Xã Hòa Hội

Xã Phú Hòa 1 Trụ sở Huyện ủy Phú Hòa

Trụ sở UBND huyện Phú Hòa



86 Xã Hòa Quang Nam

Xã Hòa Quang Bắc

Một phần xã Hòa Tri

Xã Phú Hòa 2 Trụ sở UBND xã Hòa Quang Nam



87 Thị trấn Phú Thứ

Xã Hòa Binh (trừ thôn Phú Nông)

Xã Hòa Phong

Xã Hòa Tân Tây

Xã Tây Hòa Trụ sở Huyện ủy Tây Hòa

Trụ sở UBND huyện Tây Hòa



88 Xã Hòa Thịnh

Xã Hòa Đồng

Xã Hòa Thịnh Trụ sở UBND xã Hòa Đồng



89 Xã Hòa Mỹ Đông

Xã Hòa Mỹ

Xã Hòa Mỹ Trụ sở UBND xã Hòa Mỹ Đông



90 Xã Sơn Thành Đông

Xã Sơn Thành Tây

Xã Hòa Phú

Xã Sơn Thành Trụ sở UBND xã Sơn Thành Đông



91 Thị trấn Củng Sơn

Xã Suối Bạc

Xã Sơn Hà

Xã Sơn Nguyên

Xã Sơn Phuớc

Xã Sơn Hòa Trụ sở Huyện ủy Sơn Hòa

Trụ sở UBND huyện Sơn Hòa



92 Xã Sơn Long

Xã Sơn Xuân

Xã Sơn Định

Xã Vân Hòa Trụ sở UBND xã Sơn Long



93 Xã Sơn Hội

Xã Cà Lúi

Xã Phước Tân

Xã Tây Sơn Trụ sở UBND xã Sơn Hội



94 Xã Suối Trai

Xã Ea Chà Rang

Xã Krông Pa

Xã Suối Trai Trụ sở UBND xã Ea Chà Rang



95 Xã Ea Ly

Xã Ea Lâm

Một phần xã Ea Bar

Xã Ea Ly Trụ sở UBND xã Ea Ly



96 Xã Ea Bá

Xã Ea Bar thuộc huyện Sông Hinh



Xã Ea Bá Trụ sở UBND xã Ea Bar



97 Xã Đức Bình Đông

Xã Đức Bình Tây

Xã Sơn Giang

Một phần xã Ea Bia



Xã Đức Bình Trụ sở UBND xã Đức Bình Đông



98 Thị trấn Hai Riêng

Xã Ea Trol

Xã Sông Hinh

Xã Ea Bia

Xã Sông Hinh Trụ sở Huyện ủy Sông Hinh

Trụ sở UBND huyện Sông Hinh



99 Xã Xuân Lãnh

Xã Đa Lộc

Xã Xuân Lãnh Trụ sở UBND xã Xuân Lãnh



100 Xã Phú Mỡ

Xã Xuân Quang 1

Xã Phú Mỡ Trụ sở UBND xã Xuân Quang 1



101 Xã Xuân Quang 3

Xã Xuân Phước

Xã Xuân Phuớc Trụ sở UBND xã Xuân Phước