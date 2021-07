Danh sách thủ khoa, á khoa của Nghệ An tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo đến thời điểm này sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, danh sách "thủ khoa", "á khoa" của xứ Nghệ cũng đã lộ diện.

Theo đó, thủ khoa khối A là em Nguyễn Xuân Hiếu - học sinh, lớp 12 B - Trường THPT Thanh Chương 1 với 29,10 điểm.

Thí sinh đứng thứ 2 là em Nguyễn Trung Thành - lớp 12 A3 - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng với 29,05 điểm.

Thủ khoa khối B: em Nguyễn Thúy An - thí sinh tự do với 29,55 điểm. Thí sinh này trước đây là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Mỹ Hà

Á khoa của khối B là em Nguyễn Đăng Đức - học sinh lớp 12 A1 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 29,4 điểm.

Thủ khoa khối C là em Đinh Thị Kim Ngân - học sinh lớp 12C3 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 29,25 điểm. Đây cũng là thí sinh giữ vị trí thủ khoa khối C toàn quốc.

Ngoài ra, Nghệ An có 7 thí sinh khác đồng á khoa khối C với 29 điểm. Đây cũng là những á khoa khối C toàn quốc.

Đồng thủ khoa Khối D với 28,95 điểm là em Hoàng Hà Phương - lớp 12 A1 - Trường THPT Nguyễn Duy Trinh và em Nguyễn Mai Duyên - lớp 12 D1 - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Thí sinh tại điểm thi Trường PT DYNT THPT số 2. Ảnh: Đức Anh khối A1 là em Nguyễn Cảnh Phước - học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 với 29 điểm. Cảnh Phước cũng là một trong hai học sinh của Nghệ An đạt điểm 10 môn Vật lý.

Thủ khoalà em Nguyễn Cảnh Phước - học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 với 29 điểm. Cảnh Phước cũng là một trong hai học sinh của Nghệ An đạt điểm 10 môn Vật lý.

Em thứ 2 là Nguyễn Trung Kiên - lớp 12 A1 - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng với 28,85 điểm.