Đánh sập đường dây đánh bạc quốc tế với hàng trăm nghìn tỷ đồng

Ngoài ra, đường dây đánh bạc này có hàng triệu con bạc tham gia. Các đối tượng cầm đầu đường dây lôi kéo con bạc bằng phương thức quảng cáo, maketting trên mạng internet thông qua các trang web, clip, fecebook của những người nổi tiếng để thuê quảng cáo.

Cục Cảnh sát Hình sự đã khởi tố, tạm giam 12 bị can về hành vi “tổ chức đánh bạc” đều ở Hà Nội gồm: Trần Tuấn Thành (SN 1988), Bùi Đình Thắng (SN 1993), Bùi Hồng Thanh Minh (SN 1989), cùng trú tại quận Cầu Giấy; Lê Đức Độ (SN 1990), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987), cùng trú tại quận Thanh Xuân; Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1985); Tô Quang Nguyên (SN 1994), cùng trú tại quận Ba Đình; Đinh Văn Hiểu (SN 1992), Đinh Công Hùng (SN 1990), cùng trú tại quận Hoàng Mai; Lại Thị Quỳnh Anh (SN 1993), trú tại quận Ba Đình; Triệu Huy Dũng (SN 1993), trú tại huyện Thanh Trì; Phạm Duy Đức (SN 1992), trú tại quận Bắc Từ Liêm.

Trên trang Facebook,Thành thường khoe được đi nước ngoài, đi mua sắm ở khu trung tâm lớn.

Khởi tố 3 bị can về hành vi “đánh bạc” gồm: Đinh Hoàng Sơn (SN 1996), Hà Văn Minh (SN 1989), cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm; Đào Thế Anh (SN 1984), trú tại quận Long Biên. Trong đó, Sơn và Minh cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua tài liệu của cơ quan CSĐT Bộ Công an, khoảng năm 2016, thông qua mối quan hệ xã hội, Trần Tuấn Thành quen biết với Đoàn Trần Việt (đối tượng đang điều tra làm rõ) và Nguyễn Văn Hiếu. Giữa Thành và Hiếu đã gặp gỡ trao đổi về lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông để kết hợp làm ăn. Vào thời điểm này Thành đang làm về lĩnh vực truyền thông nên nhờ Hiếu làm mảng lập trình kỹ thuật (làm tự do). Khoảng tháng 8/2019, Việt gọi điện thoại cho Thành nói cần tìm một người giỏi về lĩnh vực lập trình để xây dựng game trên mạng internet nên nhờ Thành tìm người giúp. Đến khoảng tháng 11/2019, Thành hẹn gặp Đoàn Trần Việt và Hiếu trao đổi việc xây dựng một trang game trò chơi trực tuyến. Trong công việc thì Hiếu sẽ trao đổi với Thành, còn Việt là người trả tiền hàng tháng cho Hiếu và nhóm làm kỹ thuật (do Việt không biết về công việc chuyên môn kỹ thuật lập trình).