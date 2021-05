Danh tính người mẹ ôm thi thể con gái lên đường tàu

Đầu chiều 8/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang tạm giữ Đỗ Thị Soa (SN 1987, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra làm rõ cái chết của cháu N.T.P.T (7 tuổi, học lớp 1, con gái vợ chồng chị Soa).

Lúc hơn 11 giờ trưa, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bên đường sắt Bắc-Nam (đoạn qua xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Trên thi thể cháu T. có một số vết thương.

Người thân đã nhận, đưa thi thể cháu T. về quê nhà để khâm lượm, tổ chức lễ tang.

Người thân đưa thi thể cháu bé về tổ chức lễ tang. Ảnh: Khánh An

Một số người dân ở gần hiện trường kể lại, khoảng gần 5 giờ sáng, người dân có phát hiện một phụ nữ đi xe máy rồi dừng lại và ôm con lên đường sắt. Lúc đó, người dân thấy trên tay người phụ nữ có vật nhọn nên không dám lên can ngăn, giải cứu. Cùng lúc đó, tàu hỏa chở hàng lao tới nhưng đã kịp dừng lại. Người mẹ hốt hoảng ôm con bỏ chạy, rồi vứt thi thể con lại và tiếp tục chạy trốn.



Người thân và người dân đã đuổi theo, bắt giữ được người mẹ giao cơ quan công an. Sau đó, thi thể cháu bé được xác định là cháu T. đã tử vong trước đó. Người mẹ là chị Soa.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng chị Soa có xảy ra mâu thuẫn, “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”.

Như đã đưa tin, khoảng 5 giờ sáng 8/5, anh H. đang lái tàu thì phát hiện có người nằm trên đường sắt. Anh H. đã kịp dừng tàu và xuống kiểm tra thì phát hiện một phụ nữ ôm con bỏ chạy khỏi đường tàu.