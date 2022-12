Đánh vợ bị thương rồi thông báo bị tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Mâu thuẫn với vợ sau khi đi uống rượu về, Hoàng Văn Sáng đã đánh đập khiến người vợ bị thương nặng, bất tỉnh, sau đó Sáng thông báo cho gia đình bố mẹ vợ rằng nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Ngày 31/12, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc khiến một người bị thương nặng, đồng thời bắt giữ đối tượng gây án. Đáng nói hung thủ gây án lại chính là chồng của nạn nhân.

Trước đó, hồi 9 giờ ngày 28/12/2022, Công an huyện Nghi Lộc nhận đơn trình báo của ông N.H.T (SN 1954), trú tại xã hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên yêu cầu xác minh nguyên nhân việc con gái của ông là chị N.T.L. (SN 1993), trú tại xã Nghi Diên bị thương nặng, phải nằm viện trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê.

Theo nội dung đơn trình báo của ông T., ngày 27/12/2022 ông nhận được tin báo của con rể là Hoàng Văn Sáng (SN 1990), trú tại xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc về việc vợ của Sáng là chị N.T.L. (con ruột của ông T.) bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi vào viện thăm con gái, ông T. nghi ngờ các vết thương trên người chị L. là do bị đánh đập chứ không phải do tai nạn giao thông.

Xác định đây là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, gây bức xúc cho gia đình bị hại và người dân xung quanh, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, Công an huyện Nghi Lộc đã cử tổ công tác tiến hành xác minh vụ việc đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

Quá trình xác minh và làm việc với những người có liên quan, cơ quan Công an xác định Hoàng Văn Sáng là đối tượng nghi vấn gây thương tích trên người của chị L. nên đã triệu tập đối tượng lên cơ quan Công an làm việc. Quá trình làm việc Sáng ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau hơn 12 tiếng đấu tranh, đối tượng Hoàng Văn Sáng đã cúi đầu nhận tội, khai nhận chính mình là người đã đánh đập, gây thương tích cho vợ là chị N.T.L.

Cụ thể, tối 26/12/2022, sau khi đi uống rượu về Hoàng Văn Sáng và chị L. có xảy ra mâu thuẫn, do bực tức Sáng đánh đập khiến chị L. bất tỉnh. Sau đó Sáng đã gọi xe đưa chị L. đi cấp cứu đồng thời gọi điện thông báo cho bố mẹ vợ rằng chị L. bị tai nạn giao thông.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ đối tượng và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hoàng Văn Sáng theo quy định của pháp luật.