Quốc tế Dani Olmo chính thức cập bến Nou Camp, ký HĐ 6 năm Sau nhiều đồn đoán và kỳ vọng, cuối cùng thương vụ chuyển nhượng Dani Olmo đến Barcelona đã chính thức được hoàn tất.

Romano xác nhận Olmo cập bến Nou Camp

Trong một thông báo gây sốt trên mạng xã hội, Fabrizio Romano đã chia sẻ thông tin độc quyền: "Dani Olmo gia nhập Barcelona, here we go! Thỏa thuận đã được thông qua sau khi Giám đốc Barca có mặt ở Leipzig". Điều này đồng nghĩa với việc một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu sẽ khoác lên mình màu áo Blaugrana.

Theo những thông tin được tiết lộ, Barcelona đã phải chi ra một khoản phí chuyển nhượng khá lớn để có được chữ ký của Dani Olmo. Cụ thể, mức phí cố định là 55 triệu euro, kèm theo 7 triệu euro tiền phụ phí. Mặc dù một phần của điều khoản phụ phí này khá khó đạt được, nhưng Barcelona vẫn quyết tâm chiêu mộ cầu thủ người Tây Ban Nha.

Dani Olmo đã ký một bản hợp đồng có thời hạn 6 năm với Barcelona, kéo dài đến tháng 6 năm 2030. Điều này cho thấy Barcelona đặt rất nhiều kỳ vọng vào cầu thủ này và xem anh như một trụ cột của đội bóng trong tương lai.

Lý do Barcelona quyết định chiêu mộ Olmo

Dani Olmo đã tỏa sáng rực rỡ tại EURO 2024, góp phần đưa đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Những màn trình diễn ấn tượng của anh đã thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Barcelona.

Ban đầu, Barcelona nhắm đến Nico Williams của Athletic Bilbao. Tuy nhiên, khả năng cao là cầu thủ này sẽ gia hạn hợp đồng với đội bóng xứ Basque. Vì vậy, Barcelona đã quyết định chuyển hướng sang Dani Olmo.

Bên cạnh đó, với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng rê dắt bóng tốt và tầm nhìn chiến thuật sắc sảo, Dani Olmo được đánh giá là một cầu thủ rất phù hợp với lối chơi của Barcelona.

Việc chiêu mộ thành công Dani Olmo là một tín hiệu cho thấy Barcelona đang rất quyết tâm trở lại mạnh mẽ. Với sự bổ sung của Dani Olmo, hàng công của Barcelona sẽ trở nên đa dạng và nguy hiểm hơn rất nhiều. Người hâm mộ Barcelona đang rất háo hức chờ đợi những màn trình diễn của cầu thủ này trong màu áo Blaugrana.