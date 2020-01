Đào đá ùn ùn về xuôi phục vụ dân chơi Tết

Những ngày này, tại vùng rẻo cao Kỳ Sơn, Quế Phong, đào Tết đã bắt đầu đổ bộ các tuyến đường, thu hút đông đảo người dân tham quan. Trong ảnh: Đào Tết được bày bán tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn sáng 14/1. Ảnh: Quang An

Những gốc đào được vận chuyển đến các điểm ngã ba, ngã tư, nơi có lượng người qua lại đông đúc để bán. Các thương lái cho biết, giá đào năm nay tăng hơn so với các năm, việc săn tìm các gốc đẹp cũng khó khăn hơn. Mỗi một cành đào thế có giá dao động từ 1 - 5 triệu đồng.Những cành lớn, có giá cả chục triệu. Ảnh: Quang An

Gốc đào cổ thụ này có kích thước lớn, trên thân có cả cây phong lan sinh sống, được chào bán hàng chục triệu đồng. Ảnh: Quang An

Những gốc đào đá khủng thường có rêu phong bám dày, được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Quang An

Đào biên giới được các thương lái vận chuyển về xuôi với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Sơn cho biết: Năm nay vùng trồng đào tại nước bạn Lào bị hạn nặng khiến nhiều gốc đào bị chết, do đó, nguồn cung có phần sụt giảm hơn so với các năm trước, giá đào tăng lên là điều dễ hiểu. Ảnh: Quang An