Đảo Giáng sinh hóa thảm đỏ: Cuộc di cư của hàng triệu cua Hàng chục triệu cua đỏ trên đảo Giáng sinh bắt đầu cuộc di cư thường niên ra biển để sinh sản, biến những con đường thành một tấm thảm đỏ rực sống động.

Cuộc diễu hành ngoạn mục theo tiếng gọi của tự nhiên

Hàng chục triệu con cua đỏ đặc hữu (Gecarcoidea natalis) trên đảo Giáng sinh đã bắt đầu cuộc di cư thường niên, một trong những cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ nhất hành tinh. Được kích hoạt bởi những cơn mưa đầu mùa, đàn cua khổng lồ đồng loạt rời khỏi nơi trú ẩn trong rừng để tiến ra bờ biển Ấn Độ Dương, biến các con đường và cảnh quan thành một tấm thảm đỏ rực rỡ đang chuyển động.

Đàn cua đỏ di cư tới bãi biển trên đảo Giáng sinh. Video: Guardian

Theo Vườn quốc gia đảo Giáng sinh (CINP), hòn đảo này là nơi sinh sống của khoảng 200 triệu con cua đỏ. Trong cuộc di cư năm nay, ước tính có khoảng 100 triệu cá thể tham gia hành trình sinh sản. Những con cua đực thường dẫn đầu đoàn quân, trong khi cua cái sẽ nhập đoàn dọc đường đi. Chúng di chuyển chủ yếu vào sáng sớm và chiều muộn để tránh nắng nóng, tạo nên một cảnh tượng độc đáo thu hút sự chú ý của cả thế giới.

Hành trình sinh sản và vòng đời kỳ diệu

Mục đích cuối cùng của cuộc di cư là để giao phối và sinh sản. Khi đến bờ biển, cua đực sẽ đào hang để chuẩn bị cho quá trình giao phối. Sau đó, cua cái sẽ ở lại trong hang để đẻ và ấp trứng trong khoảng hai tuần. Mỗi con cua cái có thể sản xuất một số lượng trứng khổng lồ, lên tới 100.000 trứng.

Thời điểm cua cái thả trứng ra biển được tính toán một cách chính xác, thường diễn ra vào tuần trăng cuối cùng. Năm nay, sự kiện này dự kiến diễn ra vào ngày 14 hoặc 15 tháng 11. Ngay khi tiếp xúc với nước biển, trứng sẽ nở thành ấu trùng. Trải qua khoảng một tháng với nhiều giai đoạn phát triển, chúng biến thành các sinh vật giống tôm được gọi là megalopae.

Những sinh vật này sẽ tập trung ở các hồ ven bờ trong 1-2 ngày trước khi biến đổi hoàn toàn thành cua con với kích thước chỉ khoảng 5 mm. Từ đây, một cuộc di cư ngược lại bắt đầu. Hàng triệu cua con sẽ thực hiện hành trình gian nan kéo dài khoảng 9 ngày để trở lại đất liền, nơi chúng sẽ ẩn mình trong các kẽ đá và thảm thực vật trong ba năm đầu đời.

Những thách thức sinh tồn và nỗ lực bảo tồn

Hành trình của cua đỏ đầy rẫy nguy hiểm. Phần lớn ấu trùng và cua con sẽ trở thành mồi cho các loài cá, cá đuối manta và cá mập voi khổng lồ thường xuất hiện gần đảo. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ có thể sống sót và hoàn thành vòng đời của mình.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết, chỉ cần một hoặc hai lần trong một thập kỷ có một lượng lớn cua non sống sót trở về là đủ để duy trì sự ổn định cho toàn bộ quần thể. Đáng chú ý, từ đầu những năm 2000, số lượng cua đỏ đã tăng gần gấp đôi. Thành công này đến từ việc giới thiệu một loài vi ong để kiểm soát kiến điên vàng, một loài xâm hại từng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự tồn vong của cua đỏ trên đảo Giáng sinh.