Đào Tết 'khủng' được chào giá hàng chục triệu đồng tại TP Vinh

(Baonghean.vn) -Sáng 9/1, trong chương trình “Áo ấm mùa đông”, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam phối hợp cùng Báo Nghệ An tặng 300 suất quà đến học sinh Trường tiểu học Xá Lượng, huyện Tương Dương.

(Baonghean.vn) - Hiện nay các mặt hàng hải sản của Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang rộn ràng vào vụ tết, do nhu cầu tăng cao nên các mặt hàng cũng bắt đầu tăng giá mạnh so với những tháng trước đó.