Đáp án đề thi Ngữ Văn lớp 10 Lào Cai năm 2025

Câu 3. (1,0 điểm)



Gợi ý: Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong khổ thơ:

- So sánh: So sánh "hai cánh tay" với "hai cánh bay lên"

- Làm nổi bật niềm an ninh của người lao động, cniên câu: so sánh "hai cánh tay" với "hai cánh bay lên" gợi hình ảnh mạnh mẽ, đầy khí thế và niềm tin vươn tới tương lai.

- Thể hiện sự lạc quan, nhiệt huyết: Cánh tay không chỉ là công cụ lao động mà còn như biểu tượng của khát vọng bay cao, bay xa, vượt qua khó khăn, thử thách.

- Tăng tính hình tượng và gợi cảm cho câu thơ: Nhờ có biện pháp so sánh, hình ảnh con người trở nên sinh động, bay bổng, mang vẻ đẹp vừa hiện thực vừa lãng mạn.