Giáo dục Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 10 Thanh Hóa năm 2025 Gợi ý đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 10 sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2025 - 2026 giúp các em học sinh tham khảo để dễ dàng so sánh với kết quả bài thi vào lớp 10 của mình thuận tiện hơn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Thanh Hóa năm nay diễn ra trong hai ngày 03 và 04/6/2025, với sự tham gia của hơn 46.000 thí sinh.

Đề thi môn Tiếng Anh được thiết kế theo hình thức kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận, kiểm tra toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ của học sinh.

Thông qua đáp án chi tiết, các em có thể thuận tiện so sánh, tự đánh giá mức độ hoàn thành bài thi của mình. Ngoài ra, học sinh cũng có thể tham khảo thêm đáp án các môn Ngữ văn và Toán.

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Thanh Hóa năm 2025

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Thanh Hóa năm 2025 - 2026

Part A

I.

1 - A

2 - B

3 - D

II.

4 - B

5 - D

Part B

I.

6. jogs

7. playing

8. were cooking

9. (should) collect

10. Were I to have

II.

11. physical

12. improve

13. products

14. fluently

15. inaccessible

III.

16 - B, 17 - C, 18 - A, 19 - A, 20 - D

21 - C, 22 - C, 23 - D, 24 - A, 25 - B

Part C

I.

26 - higher, 27 - pollution, 28 - to, 29 - so, 30 - playing

II.

31 - D, 32 - C, 33 - B, 34 - C, 35 - B

III.

36 - A, 37 - B, 38 - A, 39 - C, 40 - D

Part D

41 - My sister wishes she had a laptop to study online

42 - John said (that)he was going to travel to Ireland for vacation the next month/ the following month

43 - Unless you hurry up, you will miss the bus

44 - It is not good for teenagers to eat junk food

45 - Tired as/ though my mother was, she managed to finish her work

46 - My sister used to collect dolls when she was young

47 - I know a Japanese restaurant which serves excellent sushi

48 - He was such a lazy worker that no manager wanted to hire him

49 - They ran out of bread when I came to the local bakery yesterday

50 - The aim of this charity organization is to give priority to the needs of street children