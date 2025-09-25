Pháp luật Dập 'chui' 6.255 lượng vàng miếng độc quyền, cựu Tổng Giám đốc SJC hầu tòa Tuồn vàng thu mua từ các tiệm bên ngoài vào xưởng để sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định rồi bán ra ngoài, cựu Tổng Giám đốc SJC thu lợi hơn 64 tỷ đồng.

Hôm nay (25/9), TAND TP.Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) cùng 15 đồng phạm về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 30/9 do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa.

Công ty SJC được triệu tập đến tòa với vai trò vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 115 cá nhân đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, Công ty SJC được NHNN giao sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC để bình ổn giá. Doanh nghiệp còn được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.

Bà Lê Thúy Hằng. Ảnh: T.N

Mỗi khi SJC gia công, NHNN sẽ thành lập Tổ giám sát để giám sát toàn bộ quá trình tại xưởng vàng Tân Thuận. Tổ giám sát gồm 4 thành viên, được phân công nhiệm vụ khác nhau, giám sát trực tiếp và qua camera tất cả các khâu gia công vàng miếng.

Dù NHNN giám sát chặt chẽ, nhưng lợi dụng sơ hở, bà Hằng và các thuộc cấp vẫn đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định, rồi bán ra thị trường, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Theo đó, bà Hằng chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng SJC) và Trần Tấn Phát (cựu Phó Giám đốc xưởng vàng SJC) chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công lại số vàng bị móp méo theo yêu cầu của NHNN. Từ đó, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại hơn 74 tỷ đồng, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Bà Hằng cũng bị cáo buộc đã chỉ đạo Giám đốc chi nhánh SJC Hải Phòng, Giám đốc chi nhánh SJC miền Trung và Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng. Phần còn lại giữ lại bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái quy định.

Cựu Tổng Giám đốc “ăn” cả vàng vụn

Ngoài hành vi sản xuất vàng, bà Hằng còn bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng của SJC.

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao cho Công ty SJC 2 đợt, tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, bà Hằng đã chỉ đạo Viễn và Phát lập tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Sau đó, Phát cùng nhân viên lấy 91 lượng vàng trong số 10 tấn vàng mà NHNN giao, tự sản xuất thành vàng nhẫn SJC loại 5 chỉ, rồi đưa cho bà Hằng.

Khi quét đãi nhà xưởng định kỳ để thu gom vàng vụn, Phát cùng nhân viên tiếp tục biển thủ 4 lượng vàng, nấu thành 3 cục vàng nhỏ rồi đưa cho bà Hằng.

Cáo trạng xác định, các hành vi phạm tội của bà Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng, trong đó, bà Hằng hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng.