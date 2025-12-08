Thứ Ba, 12/8/2025
Đập phá 10 xe ô tô vì bị bạn xù cuộc nhậu

Bùi Thanh 12/08/2025 06:50

Bị xù cuộc nhậu, thanh niên dùng gạch, đá đập phá hàng loạt ô tô đậu trên đường phố ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng, đã bị CQĐT tạm giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Long (SN 2005, thường trú tại tỉnh Khánh Hòa) để điều tra làm rõ các hành vi.

Đối tượng Nguyễn Quốc Long.

Trước đó, vào rạng sáng 3/8, 1 đối tượng dùng gạch ném vào cửa nhà và ô tô của anh N.H.T (ngụ phường Phan Thiết). Phát hiện vụ việc, anh T. đã tri hô.

Cùng lúc đó tổ công tác của Công an phường Phan Thiết cũng đang tuần tra, truy xét đối tượng đập phá ô tô trên địa bàn, nên đã khống chế, bắt giữ.

Một số ô tô bị Long đập phá.

Qua xác minh, Công an xác định đối tượng đập phá ô tô tên là Nguyễn Quốc Long. Tại Công an phường Phan Thiết, Long khai nhận đã nhậu cùng 2 người bạn mới quen. Sau đó, 2 người này hẹn Long tiếp tục nhậu tại địa điểm khác trên địa bàn phường Phan Thiết.

Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, không thấy bạn nhậu, Long bực tức, dùng gạch, đá đập phá hơn 10 ô tô đậu trên các tuyến đường thuộc phường Phan Thiết.

Công an phường Phan Thiết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Long. Đồng thời, củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh để xử lý đối tượng về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định của pháp luật.

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/phap-luat/dap-pha-10-xe-oto-vi-bi-ban-xu-cuoc-nhau-i777667/
      Đập phá 10 xe ô tô vì bị bạn xù cuộc nhậu

