Đặt làm bìa đất giả đem thế chấp vay tiền làm nhà

(Baonghean.vn) - Đặt làm bìa đất giả trên mạng với chi phí thỏa thuận là 7.000.000 đồng. Giang cầm cố vay được 650 triệu đồng và làm hợp đồng chuyển nhượng mảnh đất trên thì bị chủ nợ phát giác.

Ngày 27/7, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Đoàn Thanh Giang (SN 1975), trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng: Đoàn Thanh Giang biết đến gặp bà Lê Thị Đ., trú tại xóm Thị Tứ, xã Tân An, huyện Tân Kỳ (là người chuyên cho vay tiền nhưng phải có tài sản để thế chấp) qua người quen là chị Hồ Thị H. trú tại xóm Tân Hồng, xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Vào khoảng tháng 7/2021, do đang cần tiền để xây nhà nhưng không có tài sản giá trị để thế chấp nên Giang nảy sinh ý định đặt làm bìa đỏ để vay tiền của bà Lê Thị Đ.

Tìm kiếm thông tin trên mạng Giang nhìn thấy quảng cáo dịch vụ làm bìa đất giả nên dùng điện thoại di động của mình truy cập vào liên kết quảng cáo và được nối máy đến một người phụ nữ. Quá trình nói chuyện, biết người phụ nữ này có dịch vụ làm bìa đất giả nên Đoàn Thanh Giang đã kết bạn qua tài khoản zalo được giới thiệu tên là Thanh (ngoài ra không biết thêm thông tin cá nhân nào).

Giang nhắn tin đặt làm bìa đất giả với chi phí thỏa thuận là 7.000.000 đồng. Giang cung cấp thông tin cá nhân, cùng với thông tin thửa đất số 26, tờ bản đồ số 11, địa chỉ tại khối 1, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An. Đây là thông tin thửa đất thuộc quyền sở hữu của ông Đ.T.L, trú tại xóm 4, xã Nghi Ân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An (là bố đẻ của Đoàn Thanh Giang) để làm bìa đất giả mang tên chủ sở hữu Đoàn Thanh Giang.

Khoảng 4 ngày sau, nhân viên giao hàng tiết kiệm đến giao cho Giang 1 bưu phẩm, bên trong có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, mã số CN 887077 mang tên chủ sở hữu Đoàn Thanh Giang đúng thông tin đã đặt làm giả trước đó. Giang đã thanh toán số tiền 7 triệu đồng cho nhân viên giao hàng rồi xóa toàn bộ nội dung tin nhắn, xóa kết bạn với tài khoản zalo tên Thanh để tránh sự phát hiện của người khác.

Sau khi nhận được bìa đất giả, ngày 5/7/2021, Giang đến nhà bà Lê Thị Đ. để thế chấp tài sản và vay số tiền 100.000.000 đồng với lãi suất 1,5%/tháng. Đến ngày 20/7/2021 và 23/7/2021, Giang tiếp tục vay của bà Lê Thị Đ. lần lượt với số tiền 145.000.000 đồng và 55.000.000 đồng, với mức lãi suất như trên.

Đến ngày 4/8/2021, Đoàn Thanh Giang tiếp tục đến gặp bà Đ. để vay thêm tiền, lần này bà Đ. yêu cầu lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với mảnh đất do Giang thế chấp, đồng thời lập thêm cam kết chưa sang tên đổi chủ trong thời hạn 5 năm.

Ngày 6/8/2021, Đoàn Thanh Giang nhờ chị Hải và anh Tâm (là công chức tư pháp xã Tân An) lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 26, tờ bản đồ số 11 cho vợ chồng bà Lê Thị Đ. Sau đó, Giang tiếp tục vay của bà Lê Thị Đ. số tiền 350.000.000 đồng. Tổng số tiền mà Đoàn Thanh Giang đã vay của bà Lê Thị Đ. là 650.000.000 đồng, với mức lãi suất 1,5%/tháng. Quá trình vay, mượn Đoàn Thanh Giang đã thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền gốc và tiền lãi theo đúng kỳ hạn đã thỏa thuận.

Ngày 16/3/2022, bà Lê Thị Đ. viết đơn tố cáo chị Hồ Thị H. có hành vị sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời nghi ngờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, mã số CN 887077 mang tên chủ sở hữu Đoàn Thanh Giang mà Giang đã thế chấp để vay tiền là giả nên đã giao nộp cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ để xác minh, điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành trưng cầu giám định đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, mã số CN 887077 mang tên chủ sở hữu Đoàn Thanh Giang. Tại Bản kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất gửi đi giám định là giả.

Ngày 23/3/2022, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Giang đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đầu thú. Tại thời điểm đầu thú, Giang đã thanh toán cho bà Đ. tiền gốc và tiền lãi với tổng số tiền 350 triệu đồng và còn nợ số tiền 346 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án Đoàn Thanh Giang 7 tháng tù giam.