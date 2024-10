Kinh tế Đất nền nông thôn ở Nghệ An nơi 'ấm' nơi 'lạnh' Từ đầu tháng 8/2024 đến nay, thị trường đất nền nông thôn một số nơi ở Nghệ An có dấu hiệu ấm trở lại. Tuy nhiên, chủ yếu đất giao dịch được ở các vùng quy hoạch đẹp, gần trung tâm huyện, xã.

Theo khảo sát, từ đầu tháng 8/2024 đến nay, đất nền nông thôn ở huyện Yên Thành có một số vùng vị trí đẹp đã giao dịch được. Chị Nguyễn Thị Minh ở xã thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành cho biết: Đầu tháng 3/2024, tôi có mua lô đất bám trục đường Quốc lộ 48E qua xã Sơn Thành trị giá hơn 2,1 tỷ đồng, đầu tháng 10/2024 bán lại 2,2 tỷ đồng.

Theo chị Minh, lô đất này giao dịch được do lô đất nằm ở vị trí đẹp, gần trung tâm xã Sơn Thành và gần chợ Bộng xã Bảo Thành phát triển được dịch vụ thương mại nên cũng nhiều người hỏi mua.

Một lô đất bám Quốc lộ 48E thuộc xã Sơn Thành (Yên Thành) được nhà đầu tư tìm hiểu. Ảnh: Văn Trường

Dọc các khu vực Quốc lộ 7B, 48E đất tăng nhẹ, các lô đất trước đây người dân thường giao dịch 2,3 tỷ đồng, từ đầu năm 2024 đến nay tăng lên 2,4 tỷ đồng, tuy nhiên số lượng không giao dịch được nhiều. Bên cạnh đó, đất dự án khu đô thị Yên Thành, thị trấn Yên Thành sau thời gian trầm lắng đến nay đã xuất hiện một số giao dịch, giá đất tăng nhẹ từ 19 triệu đồng/m2 lên 20 triệu đồng/m2.

Qua tìm hiểu được biết, huyện Yên Thành có con em đi xuất khẩu lao động gửi về lượng kiều hối nhiều, trong khi lãi suất ngân hàng thấp nên nhiều người chọn mua đất.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thành, tính đến thời điểm này huyện Yên Thành đã thu được trên 260 tỷ đồng từ tiền đất. Từ nay đến cuối năm, huyện sẽ tổ chức đấu giá tiếp ở các xã Tăng Thành, Hoa Thành, Nam Thành, Hồng Thành.

Đất dự án khu đô thị Yên Thành, thị trấn Yên Thành giao dịch chưa nhiều. Ảnh: Văn Trường



Tại huyện Diễn Châu có 3 khu đô thị khá lớn. Hiện nay giá cũng tăng nhẹ, như khu đô thị Diễn Ngọc, Diễn Châu 19 triệu đồng/m2 thì nay tăng trên 20 triệu đồng/m2, tuy nhiên giao dịch các lô đất nơi đây chưa được nhiều.



Qua khảo sát, đối với địa bàn huyện Diễn Châu giá đất chỉ giao dịch được một số lô đất ở các trục đường Quốc lộ 1, Quốc lộ 7A, 7B tập trung ở các xã Diễn Hồng, Diễn Phúc, Diễn Kỷ, Diễn Xuân… Một số vị trí nằm xa trung tâm huyện như xã Diễn Nguyên, Diễn Lâm, Diễn Đoài… phải cắt lỗ.

Ông Nguyễn Văn Thống - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diễn Châu cho biết: Thị trường bất động sản ở Diễn Châu có biến chuyển nhưng đang ít giao dịch. Thời "sốt đất" trước đây mỗi ngày có khoảng từ 120-150 bộ hồ sơ hợp đồng chuyển nhượng, nhưng nay chỉ có từ 10-15 bộ hồ sơ chuyển nhượng/ngày.

Một số lô đất nền ở vùng quy hoạch đẹp đã được khách hàng chốt. Ảnh: Văn Trường

Ông Chu Duy Phong - Trưởng phòng Tài chính huyện Diễn Châu cho biết thêm: Từ đầu năm 2024 đến nay, thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất đạt trên 400 tỷ đồng, nhưng các phiên đấu giá đất vẫn xuất hiện tình trạng "cò đất" bỏ giá khá cao một số lô đất rồi bỏ cọc, tạo mặt bằng giá ảo để thao túng thị trường.

Tại khu vực huyện Đô Lương, thị trường chỉ giao dịch được một số ít các lô ở vùng có quy hoạch đẹp, tập trung chủ yếu ở thị trấn. Nhiều xã cách xa trung tâm huyện Đô Lương đất nền càng khó giao dịch.

Một môi giới bất động sản ở huyện Đô Lương chia sẻ thêm: Cách đây hơn 2 tháng có trúng đấu giá 2 lô đất ở xã Yên Sơn, giá khởi điểm 2,3 tỷ đồng/lô, trúng đấu giá 2,9 tỷ đồng, đến nay rao bán nhưng vẫn chưa ai mua.

Một khu đô thị tại thị trấn Đô Lương được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đô Lương, trước đây bất động sản của huyện Đô Lương khá sôi động, hàng ngày văn phòng tiếp nhận trên 100 bộ hồ sơ chuyển nhượng, cán bộ, công nhân viên của đơn vị phải làm xuyên cả thứ Bảy và Chủ nhật, Nhưng hiện nay mỗi ngày chỉ tiếp nhận 15-20 bộ hồ sơ; có khá nhiều lô đất các nhà đầu tư mua cách đây 2-3 năm với giá trị lớn đang "mắc kẹt" chưa thể thoát hàng.

Đại diện Sở Xây dựng Nghệ An cho biết thêm: Từ đầu tháng 8/2024 đến nay, thị trường bất động sản ở Nghệ An có dấu hiệu “ấm” trở lại nhưng chưa đồng đều. Đối với đất ở các dự án khu đô thị trên địa bàn Nghệ An hiện nay ổn định, giá không tăng.