Đất Xanh Bắc Trung Bộ ra mắt Siêu thị Bất động sản tại Nghệ An

8:30 phút sáng 20/5/2022, Đất Xanh Bắc Trung Bộ khai trương chi nhánh mới: Siêu thị Bất động sản.

Sự kiện khai trương diễn ra trong không khí rộn ràng, sôi động.

Lễ khai trương có sự hiện diện của các vị khách quý: Tổng giám đốc các công ty thành viên thuộc hệ thống Đất Xanh Miền Bắc; đại diện các chủ đầu tư lớn tại Nghệ An; đại diện các ngân hàng đối tác Vietcombank, HD Bank, PvcomBank, MSB; các đơn vị thi công văn phòng, các đơn vị truyền thông báo chí…

Phát biểu khai mạc, đại diện Đất Xanh Bắc Trung Bộ chia sẻ: “Sự kiện khai trương Siêu thị Bất động sản sẽ là cú hích lớn để bổ sung dấu ấn và nâng tầm thương hiệu Đất Xanh Bắc Trung Bộ, khẳng định vị thế là đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Chúng tôi hi vọng trong thời gian tới, đây sẽ là điểm đến tin cậy cho quý khách hàng để tìm kiếm quỹ sản phẩm đa dạng nhất, tiềm năng nhất với pháp lý an toàn và đặc biệt là dịch vụ tốt nhất. Hơn hết, Siêu thị Bất động sản cũng sẽ là cầu nối hợp tác giữa chủ đầu tư và các khách hàng để truyền tải thông tin nhanh chóng, dễ dàng và minh bạch nhất”.

Các lãnh đạo Đất Xanh Miền Bắc, Đất Xanh Bắc Trung Bộ cùng cắt băng khai trương Siêu thị Bất động sản.

Là một thành viên của Đất Xanh Miền Bắc và Tập đoàn Đất Xanh - thương hiệu bất động sản uy tín hàng đầu trên thị trường hiện nay, Đất Xanh Bắc Trung Bộ đã từng bước khẳng định năng lực, uy tín số 1 của mình trên thị trường trong 6 năm qua.

Cụ thể, Đất Xanh Bắc Trung Bộ đã trở thành đại lý phân phối của nhiều Tập đoàn tên tuổi như Sun Group, Vin Group, Tân Á Đại Thành…; tham gia thực hiện, phân phối hơn 40 dự án không chỉ tại Nghệ An, Hà Tĩnh mà còn khắp các tỉnh Bắc - Trung - Nam, trong đó có những dự án đang “làm mưa làm gió” trên thị trường hiện nay như The Empire - Vinhomes, Regal Legend Quảng Bình, Meyhomes Capital Phú Quốc…; hỗ trợ hàng nghìn khách hàng tìm hiểu, sở hữu những sản phẩm an cư, đầu tư chất lượng trên cả nước.

Nằm trong kế hoạch mở rộng thị phần, “sải cánh” vươn xa hơn, Siêu thị Bất động sản là chi nhánh tiếp theo trực thuộc Đất Xanh Bắc Trung Bộ, được đặt tại vị trí đắc địa và sầm uất tại Ngã năm Quán Bàu – “cửa ngõ” của TP Vinh, nơi dễ dàng tiếp cận đến khách hàng trong và ngoài thành phố.

Siêu thị Bất động sản sẽ trở thành điểm đến uy tín hàng đầu của Chủ đầu tư và khách hàng.

Đặc biệt, Đất Xanh Bắc Trung Bộ đã trang bị màn hình led tại mặt tiền rộng lên tới 30m2 để giới thiệu các dự án mới nóng nhất trên thị trường. Siêu thị Bất động sản là văn phòng bất động sản đầu tiên tại Nghệ An sở hữu trang thiết bị cùng diện mạo hiện đại, giúp chủ đầu tư và khách hàng dễ dàng truyền tải và tiếp cận thông tin dự án một cách nhanh chóng, minh bạch, nâng tầm uy tín của thương hiệu.

Với nền tảng vững chắc từ thương hiệu Đất Xanh đã được gây dựng gần 20 năm qua, cùng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm làm bệ phóng phát triển, Siêu thị Bất động sản hứa hẹn sẽ vươn xa, hùng mạnh, phát triển bền vững và tiếp tục giữ vững vị thế là đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu Bắc Trung Bộ.