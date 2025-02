Xã hội Dấu ấn 2024: BioAmicus tiên phong trong những sự kiện cộng đồng ý nghĩa Với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, năm 2024, BioAmicus Việt Nam đã tổ chức và đồng hành cùng nhiều sự kiện cộng đồng trên cả nước, thể hiện cam kết mạnh mẽ của BioAmicus trong việc đóng góp cho xã hội và chăm sóc thế hệ tương lai.

"Festival 24h bên con" – Kết nối gia đình Việt

“Festival 24h bên con” đánh dấu lần đầu tiên BioAmicus kết hợp cùng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và trẻ em, tổ chức một sân chơi lớn dành cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Sự kiện được tổ chức vào những ngày cuối tuần tại các trung tâm thương mại, sân chơi công cộng lớn tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Gia Lai, Hưng Yên, thu hút hàng ngàn lượt khách tham dự.

Chương trình bao gồm nhiều hoạt động như khảo sát thời gian chất lượng cha mẹ dành cho con, tư vấn và đánh giá sự phát triển của trẻ cùng các chuyên gia tâm lý.

Ngoài ra, khu vực vui chơi với các trò chơi như "Sảnh bé bò", “Máy gắp gấu", “Chụp ảnh lấy liền” đã mang lại những kỷ niệm khó quên, kết nối các gia đình Việt, nhắc nhở cha mẹ hãy dành nhiều thời gian hơn, đồng hành cùng sự phát triển của con.

“The Queen’s Day” – Tôn vinh giá trị truyền thống của gia đình

Tháng 12/2024, BioAmicus cùng Suri Store tổ chức chương trình "The Queen's Day" với chủ đề "Be Happy Together – Hạnh phúc cùng nhau”. Sự kiện nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống gia đình, khẳng định mỗi em bé là một sợi dây gắn kết yêu thương, hạnh phúc.

Chương trình thu hút hơn 5.000 lượt khách tham dự, với nhiều hoạt động như cuộc thi "Tìm kiếm KOLs nhí" và "Olympic 24h bên con". Đây là dịp để các bé thể hiện tài năng, sự tự tin của mình, tham gia xây dựng những hình ảnh đẹp và lan tỏa tầm ảnh hưởng trên các trang mạng xã hội.

Ngân hàng D3K2 - hêm D3K2, con thêm cao, thêm khỏe

Với mong muốn cải thiện tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam, BioAmicus đã triển khai chương trình "Ngân hàng D3K2".

Đây là dự án đầu tiên trao tặng hàng ngàn lọ BioAmicus D3K2 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao sức khỏe xương và tăng cường miễn dịch. Chương trình đã tổ chức 31 điểm trao quà, tập trung tại các địa phương có điều kiện dinh dưỡng còn hạn chế.

Không chỉ dừng lại ở chiến dịch của nhãn hàng, “Ngân hàng D3K2” đã truyền cảm hứng cho nhiều cửa hàng, shop mẹ bé trên cả nước. Điển hình, có thể kể đến chương trình trao tặng D3K2 BioAmicus miễn phí cho trẻ sinh non của shop Jim Tồ, Thanh Hóa.

Proud Concert - Tự hào đồng hành cùng mẹ chăm sóc sức khỏe của bé

Cuối năm 2024, BioAmicus, công ty Dược Hunmed đánh dấu chặng đường 5 năm phát triển bằng một sự kiện đầy tự hào - Proud Concert. Lần đầu tiên, hành trình chăm sóc sức khỏe mẹ bầu và em bé được tôn vinh tại một sân khấu nghệ thuật hoành tráng với quy mô hơn 15 000 khán giả.

Quy tụ dàn sao hạng A như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Hoàng Hải, Thùy Chi, Trúc Nhân, Quân AP, đêm Proud Concert thực sự là đêm của âm nhạc, vũ đạo, của cảm xúc và năng lượng tự hào.

Góp mặt tại Proud Brand’s Day, các sản phẩm làm nên thương hiệu của BioAmicus như Men 10 chủng BioAmicus Complete, BioAmicus Omega-3 DHA, BioAmicus D3K2 tự hào là những sản phẩm chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ luôn chiếm được niềm tin yêu của mẹ bỉm trên cả nước.

BioAmicus - Thể hiện trách nhiệm cộng đồng với những hoạt động thiện nguyện

Trách nhiệm cộng đồng không chỉ thể hiện qua các sự kiện truyền thông, BioAmicus còn thực hiện nhiều chương trình phi lợi nhuận như:

- Trao tặng miễn phí hàng ngàn lọ BioAmicus DHA cho các bé sơ sinh năm Rồng

- Phối hợp cùng địa phương tổ chức các buổi thăm khám miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa tỉnh Lai Châu.

- Tổ chức các chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ em điều trị tại các bệnh viện lớn tại Thái Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hà Tĩnh…

- Tham gia quyên góp, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ tại Bắc Kạn.

Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu những bước tiến đầu tiên của BioAmicus đồng hành cùng Quỹ Nuôi em và Sức mạnh 2000, góp quỹ xây dựng các điểm trường vùng sâu vùng xa, khoan giếng nước sạch, trao tặng sách vở, quà tặng cho các em nhỏ trên địa bàn.

Với chuỗi hoạt động đa dạng và ý nghĩa trong năm 2024, BioAmicus một lần nữa khẳng định sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Bằng vị thể tiên phong dẫn đầu, BioAmicus không chỉ chăm sóc trẻ em Việt bằng những sản phẩm quốc tế, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và gắn kết cộng đồng thông qua các hoạt động ý nghĩa.

Hy vọng rằng, những thành công trong năm 2024 sẽ được nối dài, BioAmicus sẽ luôn là nhãn hàng đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ nói riêng và sức khỏe cộng đồng nói chung.