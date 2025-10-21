Thể thao Dấu ấn của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn ở Sông Lam Nghệ An SLNA đã có những sự thay đổi rõ nét dưới thời huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Và điều đó đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được 1 điểm quan trọng trước Công an Hà Nội.

Rõ ràng, dưới thời huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã được cải thiện rõ rệt. Trong trận hòa đầy quả cảm trước Công an Hà Nội, đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu với tinh thần kiên cường và kỷ luật — điều mà người hâm mộ đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Ngay từ những phút đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn đã nhập cuộc đầy tự tin. Họ không ngần ngại áp sát nhanh, tranh chấp mạnh mẽ và sẵn sàng lăn xả trong từng pha bóng. Chính lối chơi pressing ấy đã khiến Công an Hà Nội — đội bóng đang có phong độ rất cao — gặp không ít khó khăn trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà.

Trung vệ Lê Văn Thành lui về cứu thua ngoạn mục cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần chiến đấu ấy chính là tình huống cứu thua ngoạn mục của trung vệ Lê Văn Thành. Khi bóng đã lăn gần hết qua vạch vôi, cầu thủ mang áo số 5 vẫn kịp thời lùi về phá bóng cứu nguy. Pha bóng ấy chẳng khác nào một bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ, thể hiện tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc đến giây cuối cùng.

Không chỉ có tinh thần, tính tổ chức trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An cũng cho thấy dấu ấn huấn luyện rõ ràng. Với sơ đồ 4-4-2, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn đã xây dựng được một đội hình có cự ly hợp lý, chuyển trạng thái nhịp nhàng giữa tấn công và phòng ngự.

Ở mặt trận phòng ngự, các cầu thủ xứ Nghệ duy trì được khối đội hình chặt chẽ, bọc lót và hỗ trợ nhau rất tốt. Mỗi khi đối thủ có bóng, hai tuyến của Sông Lam Nghệ An nhanh chóng co về, tạo thành “bức tường hai lớp” bảo vệ khung thành thủ môn Cao Văn Bình. Chính sự gắn kết ấy khiến cho hàng công của Công an Hà Nội, dù rất mạnh, cũng không có nhiều cơ hội dứt điểm rõ ràng.

Đặc biệt, hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ dưới thời Văn Sỹ Sơn đã bắt đầu vận hành bẫy việt vị một cách chủ động và hiệu quả. Dù đôi khi vẫn tiềm ẩn rủi ro, nhưng đây là tín hiệu tích cực, cho thấy đội bóng đã có sự tự tin và đồng bộ hơn trong cách chơi.

Trên mặt trận tấn công, những miếng đánh biên và tình huống cố định đang dần trở thành “đặc sản” mới của đội bóng xứ Nghệ. Bàn thắng mở tỷ số của Lê Nguyên Hoàng không chỉ khiến khán giả cả nước bất ngờ, mà còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện. Trước đây, những quả đá phạt ở cự ly tương tự thường do Hồ Khắc Ngọc hoặc Michael Olaha đảm nhiệm. Nhưng dưới thời vị huấn luyện viên 53 tuổi này, Lê Nguyên Hoàng được trao niềm tin — một quyết định có chủ đích và thể hiện tầm nhìn chiến lược của vị huấn luyện viên sinh năm 1972.

Không dừng lại ở đó, Sông Lam Nghệ An cũng đã bắt đầu tận dụng các tình huống ném biên xa — một vũ khí từng giúp nhiều đội bóng tạo đột biến. Dù chưa có bàn thắng nào từ những pha bóng này, nhưng chúng đã khiến khung thành thủ môn Nguyễn Filip nhiều phen chao đảo.

Tuy vậy, bên cạnh những tín hiệu tích cực, Sông Lam Nghệ An vẫn còn một vài điểm cần cải thiện. Sợi dây liên lạc giữa hai tiền đạo vẫn chưa thật sự ăn ý, dẫn đến việc chuyển hóa cơ hội còn hạn chế. Ngoài ra, bẫy việt vị dù hiệu quả, nhưng đôi khi trở thành “con dao hai lưỡi” nếu hàng thủ mất tập trung chỉ trong tích tắc. Dẫu vậy, đây đều là những vấn đề có thể khắc phục bằng thời gian và sự rèn giũa trên sân tập.

Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn liên tục "hò hét" để thúc đẩy tinh thần thi đấu của các học trò. Ảnh: Xuân Thủy

Dù chỉ mới là trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn trên cương vị thuyền trưởng, nhưng ông đã thổi vào đội bóng một làn gió mới: kỷ luật, gắn kết và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Các cầu thủ thi đấu với niềm tự hào của người con xứ Nghệ, với khát vọng phục hưng một đội bóng giàu truyền thống từng khiến cả V.League phải nể phục.

Có thể nói, trận hòa trước Công an Hà Nội không chỉ là một điểm số quý giá mà còn là sự khởi đầu cho chương mới đầy hứa hẹn của Sông Lam Nghệ An. Nếu tiếp tục duy trì tinh thần này và cải thiện những điểm yếu còn tồn tại, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin rằng, dưới thời Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ sẽ sớm tìm lại bản sắc năm xưa.