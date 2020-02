Dấu ấn của ‘phó tướng’ Huy Hoàng và thống kê đặc biệt về hàng thủ SLNA

Trong thời “Hoàng kim”, hàng phòng ngự từng là một thử thách lớn với bất kỳ đội bóng nào. Đó là sự xuất hiện của những trung vệ trứ danh như Văn Lưu, Quang Hải, Hữu Thắng, Sỹ Sơn...

Từ năm 1998, khi mới 17 tuổi Huy Hoàng đã được đôn lên đội 1 SLNA thi đấu cùng các đàn anh và sau chức vô địch năm 2001, Huy Hoàng đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam.

Khi còn thi đấu, Huy Hoàng chinh chiến nhiều năm trong màu áo ĐTQG, rồi từng tham gia trong thành phần ban huấn luyện hỗ trợ HLV trưởng. Tuy nhiên, phải đến cuối năm 2017, anh mới chính thức trở thành HLV phó đội bóng xứ Nghệ, cùng các HLV Nguyễn Đức Thắng, HLV Nguyễn Văn Thịnh, HLV Phạm Anh Tuấn chèo lái con thuyền SLNA.

Và năm 2018, dù gặp muôn vàn khó khăn, SLNA vẫn xếp thứ 4 chung cuộc. Và một trong những nhiệm vụ của Huy Hoàng trên cương vị HLV phó SLNA là truyền lại những kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ, giúp họ phát huy hết khả năng của mình, đặc biệt là các hậu vệ.

Một pha móc bóng điệu nghệ của Huy Hoàng trong màu áo SLNA. Ảnh: SLNA FC

Trên cương vị mới mà cũ, HLV Huy Hoàng cho biết: “Trong quá khứ khi còn thi đấu, tôi đã từng tham gia hỗ trợ ban huấn luyện. Tuy nhiên, khi trở lại làm HLV phó SLNA, tôi mới biết rằng mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều và phải học hỏi nhiều điều. Một trong những nhiệm vụ của tôi là giúp các cầu thủ hạn chế những sai sót trong phòng ngự”.

Quả đúng chỉ trong 2 năm, Huy Hoàng góp mặt trong thành phần BHL SLNA, hàng phòng ngự SLNA đang dần trở lại với thương hiệu vốn có. Trong đó, minh chứng rõ nhất là tại V.League 2019, hàng thủ SLNA chỉ nhận 26 bàn thua/26 trận, trở thành hàng phòng ngự chắc chắn nhất V.League.

Đó là những con số hết sức ấn tượng bởi thành tích đó ngang bằng với thành tích của hàng phòng ngự SLNA năm 2014 khi vẫn còn được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Hữu Thắng. Và con số 26 bàn thua tốt nhất trong 5 năm trở lại đây.

Thống kê hàng phòng ngự SLNA trong những mùa gần đây. Đồ họa: TK

Cụ thể, mùa bóng 2015, khi HLV Quang Trường dẫn dắt SLNA, hàng thủ đội bóng xứ Nghệ nhận đến 33 bàn thua, trung bình 1,3 bàn/ trận. Mùa bóng 2016 và 2017, SLNA đều nhận tổng cộng 36 bàn thua, trung bình 1,4 bàn/trận. Điều này khiến SLNA không có được thứ hạng tốt và để thua đáng tiếc trong nhiều trận đấu.

Khi Huy Hoàng bắt đầu tham gia vào BHL SLNA mùa 2018, dù hàng phòng ngự liên tục bị xáo trộn do chấn thương, đội bóng xứ Nghệ giảm được 4 bàn thua so với mùa trước. Và năm 2018 so với 2019, giảm từ 32 lần thủng lưới xuống còn 26. Không những vậy, SLNA còn có 11 trận đấu giữ sạch lưới.

Thành tích đó đương nhiên có đóng góp rất lớn của từng nhân tố trong hàng phòng ngự SLNA tại V.League 2019 như Nguyên Mạnh, Văn Khánh, Damir Memovic, Đình Đồng và Đình Hoàng. Tuy nhiên, dấu ấn của HLV phó Nguyễn Huy Hoàng là tương đối rõ nét.

Trong từng buổi tập, Huy Hoàng sẽ là người chỉnh sửa lại hệ thống phòng ngự cho các hậu vệ SLNA trong từng động tác. Đồng thời, các hậu vệ SLNA phải biết phân phối sức, tận dụng tối đa lợi thế bẫy việt vị. Nhờ đó, thể lực của các hậu vệ SLNA trong thời điểm cuối trận cũng đã được cải thiện đáng kể.

Nguyễn Huy Hoàng đang là phó tướng tại CLB SLNA.

Khép lại V.League 2019, hàng thủ SLNA có những sự xáo trộn lớn khi Nguyên Mạnh ra đi, thủ môn Văn Hoàng là người được kỳ vọng thay thế. Cùng với đó, Đình Hoàng, Damir Memovic cũng rời SLNA và để lại những khoảng trống nhất định. Bài toán đặt ra với HLV Quang Trường cũng như HLV Huy Hoàng chính là tìm người thay thế, ổn định lại hệ thống phòng ngự.

Và mùa bóng 2020, SLNA vẫn còn đó Hoàng Văn Khánh – một cầu thủ đang trưởng thành từng ngày và được tin tưởng trao tấm băng đội trưởng, Đình Đồng, Xuân Mạnh và sự xuất hiện của trung vệ Gustavo Santos – một trung vệ từng chơi bóng tại Viettel cũng như Sài Gòn. Không những vậy, SLNA còn một phương án dự phòng khác cho giai đoạn 2 là Sergio Osagho có chiều cao 1m95.

Năm vừa qua, Huy Hoàng đã hoàn thành chứng chỉ A – Liên đoàn bóng đá châu Á. Với tấm bằng này, Huy Hoàng đạt trình độ ngang tầm với nhiều HLV khác tại V.League. Người hâm mộ xứ Nghệ kỳ vọng rằng, bộ ba Quang Trường – Huy Hoàng – Như Thuật sẽ giúp các cầu thủ trẻ SLNA có được sự máu lửa, chắc chắn và sắc sảo cần thiết khi bước vào mùa bóng 2020.