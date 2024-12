Kinh tế Dấu ấn mạnh mẽ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An Vượt qua nhiều khó khăn, năm 2024, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An đã nỗ lực hoạt động hiệu quả. Báo Nghệ An phỏng vấn đồng chí Nguyễn Mạnh Lợi - Giám dốc Trung tâm về vấn đề này.

P.V: Thưa đồng chí, năm 2024 là năm ghi dấu ấn mạnh mẽ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về vấn đề này?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Lợi: Năm 2024, ghi dấu ấn một năm tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động toàn trung tâm đã đồng tâm sáng tạo, nỗ lực cao nhất thực hiện xuất sắc tất cả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch được giao.

Cụ thể: Trung tâm đã tổ chức thành công 3 hội nghị quốc tế về xúc tiến đầu tư, gồm Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh Nghệ An tại Tokyo; 2 hội nghị kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại thành phố Melbourne và Sydney, Úc đạt kết quả rực rỡ.

UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản tháng 9/2024. Ảnh: Mạnh Lợi

Từ ngày 3- 6/4/2024, tại Hà Nội, trung tâm đã tổ chức 2 gian hàng của tỉnh tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 33 - VIETNAM EXPO. Đây là sự kiện lớn có tổng quy mô hơn 500 doanh nghiệp hiện diện tại 600 gian hàng đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Với sự hội tụ của các doanh nghiệp lớn và năng động, sự kiện đã thành công, thu hút 20.168 lượt khách tham quan với hoạt động giao thương sôi động trong 4 ngày triển lãm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Lợi - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đón tiếp đoàn famtrip từ Hà Nội về khảo sát du lịch Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng

Trung tâm cũng đã tổ chức thành công Hội nghị Quảng bá du lịch Nghệ An tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 “Hành trình về nguồn - Xứ Nghệ ân tình”, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành phía Nam, các cơ quan xúc tiến 14 tỉnh, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự đưa tin. Bên cạnh đó, 2 gian hàng quảng bá du lịch tỉnh Nghệ An cũng được đông đảo cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Trung tâm tổ chức làm việc với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh và Hội Đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh mở rộng, giới thiệu thu hút đầu tư… tổ chức các đoàn công tác làm việc, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang,…

Giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Nghệ An đến du khách. Ảnh: Vương Bằng

Để kích cầu một mùa du lịch sôi động, Trung tâm tổ chức thành công Hội nghị kết nối, xúc tiến thị trường du lịch Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc năm 2024; triển khai chương trình làm việc với cơ quan xúc tiến các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang. Ngay sau đó, các đoàn của các tỉnh đã về Nghệ An khảo sát du lịch.

Đặc biệt, Trung tâm phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công “Lễ hội Du lịch và Ẩm thực sen” từ ngày 28/11 - 01/12/2024, với sự tham gia của gần 300 doanh nghiệp, trên 70 gian hàng, thu hút hàng vạn lượt du khách tham gia.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen, Trung tâm đã tổ chức thành công Hội nghị “Phát triển sản phẩm du lịch Nghệ An gắn với thương hiệu du lịch quốc gia trong liên kết vùng du lịch Bắc Trung Bộ”.

Trung tâm cũng đã tổ chức thành công đón đoàn khảo sát lữ hành UNESCO Hà Nội khảo sát các điểm đến du lịch nổi bật trên địa bàn tỉnh, quảng bá và phát triển tour, tuyến kết nối với Hà Nội và các khu vực khác.

Trung tâm còn tham mưu và tổ chức Hội thảo phát triển chuỗi liên kết giá trị và tiêu thụ sản phẩm OCOP, với hơn 250 đại biểu và chủ thể sản xuất OCOP tham dự với nhiều tham luận đáng chú ý.

Tiếp nối thành công của hội thảo, trung tâm tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản tỉnh Nghệ An vào hệ thống Siêu thị GO! Vinh. Đồng thời, phối hợp với Tập đoàn Central Retail, Công ty cổ phần Nông nghiệp Lam Giang xây dựng và triển khai gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An tại tầng 2, siêu thị Go!Vinh giới thiệu khoảng 200 loại sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch phối hợp tổ chức các hội chợ cấp vùng tại Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Trung tâm đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức thành công Hội thảo đánh giá chỉ số PCI tỉnh Nghệ An năm 2023 và giải pháp nâng cao chỉ số PCI trong giai đoạn tiếp theo; Tham mưu Báo cáo phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI Nghệ An 2023, từ đó đề ra các giải pháp.

Một hoạt động quan trọng, đó là trung tâm tham mưu UBND tỉnh và tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024). Đây là sự kiện được đón chờ của giới doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà. Tại hội nghị các ý kiến, vướng mắc đã được lãnh đạo tỉnh lắng nghe, giải đáp đồng thời cũng là dịp lãnh đạo tỉnh tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu. Tại hội nghị đã quyên góp được 2,85 tỷ đồng từ cộng đồng doanh nhân để xây dựng 53 nhà "Đại đoàn kết". P.V: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã đổi mới trong hoạt động như thế nào và hỗ trợ doanh nghiệp ra sao, thưa đồng chí? Đồng chí Nguyễn Mạnh Lợi: Với vai trò là đơn vị đầu mối thực hiện chức năng xúc tiến, trung tâm đã không ngừng nỗ lực đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Trung tâm đã đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ; đã triển khai các nền tảng kỹ thuật số phục vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch như website, fanpage, Zalo, YouTube, TikTok…. xây dựng các nền tảng trực tuyến để quảng bá hình ảnh, kết nối với nhà đầu tư và khách du lịch. Ngoài ra, Trung tâm còn tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm quảng bá chuyên nghiệp, giới thiệu tiềm năng của tỉnh, sử dụng các kênh mạng xã hội và công cụ truyền thông hiện đại để tăng cường sức lan tỏa. Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tại Lễ hội Sen thành phố Vinh năm 2024. Ảnh: Quang An Đối với thị trường, Trung tâm đã mở rộng hoạt động ra các hội chợ quốc tế, sự kiện kết nối trực tuyến và các hoạt động xúc tiến trực tiếp. Điều này đã giúp doanh nghiệp Nghệ An tiếp cận các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… Chúng tôi cũng tổ chức hàng trăm lớp đào tạo tập trung và đào tạo tại chỗ cho hàng trăm doanh nghiệp, nhằm nâng cao nguồn nhân lực. Hợp tác chặt chẽ với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Những nỗ lực của Trung tâm đã góp phần vào thành tích thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An, trong đó có sự kiện năm 2024 là liên tiếp năm thứ 3, Nghệ An lọt tốp 10 về thu hút vốn FDI, đồng thời, trung tâm cũng góp phần quan trọng hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà sản xuất, các HTX ở nông thôn... xúc tiến thương mại tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm OCOP. Thời gian tới, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, với những khí thế mới, nhiệm vụ chính trị mới, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tiếp tục thực hiện xuất sắc nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với những giải pháp đột phá mới.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!