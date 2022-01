Dấu ấn nổi bật trong thu hút đầu tư của Nghệ An năm 2021

Cũng trong năm 2021 nhiều nhà máy công trình trên địa bàn được đầu tư đi vào hoạt động như Nhà máy may Minh Anh ở Tân Kỳ, khởi công cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An, mở rộng quy mô bến cảng tổng hợp Vissai. Một số dự án khác được cấp phép như: Khu thương mại dịch vụ và cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh của Công ty CP Thương mại Thiên Hà An (232,27 tỷ đồng), Nhà máy NAGACO Quỳnh Lưu của Công ty cổ phần may Nam Định (155,28 tỷ đồng), điều chỉnh mở rộng giai đoạn 2 KCN WHA thêm 354,5 ha.

Một góc Khu Công nghiệp WHA. No1 Nghệ An thuộc diện tích Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: tư liệu

Cũng trong năm 2021, vào những ngày cuối năm (28/12), Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, Nghệ An”, vay vốn WB.