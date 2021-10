Dấu ấn nữ chiến sĩ Công an trên quê hương Bác

Những năm qua, người dân xứ Nghệ đã quen thuộc với hình ảnh nữ cán bộ Công an xuất hiện trong rất nhiều các phần việc. Từ đảm bảo an toàn giao thông đến hỗ trợ người dân vùng lũ; từ xuyên đêm cấp căn cước công dân đến đội nắng trực chốt kiểm dịch Covid-19, nấu cháo từ thiện, tặng quà cho người nghèo… Công việc nào cũng được thực hiện một cách trọn vẹn với nụ cười rạng rỡ trên môi, các chị xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và lòng cảm phục của đồng chí, đồng đội.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 là một nhiệm kỳ đáng nhớ nhất trong thời gian làm công tác hội của Thượng tá Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an Nghệ An. Không phải vì những thành tích khá “dày” trong các năm, cũng không phải vì hàng trăm tấm bằng khen, giấy khen mà các tập thể, cá nhân được tặng…; mà vì đó là một nhiệm kỳ rất nhiều thăng trầm, biến động. Từ đề án Công an chính quy về xã, đề án cấp căn cước công dân đến sự xuất hiện của dịch Covid-19 đều tác động đến tâm lý và công việc của phụ nữ - những người khá nhạy cảm với sự thay đổi.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Hội Phụ nữ Công an Nghệ An tại Bảo tàng Công an tỉnh. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, khoác trên mình sắc phục Công an nhân dân, với 5 lời thề thiêng liêng dưới cờ đỏ sao vàng, nữ cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An sẵn sàng “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì” mà Đảng và Nhân dân giao phó. Hàng trăm nữ cán bộ chiến sĩ đã viết đơn tình nguyện về công tác tại các xã; hàng ngàn lượt hội viên làm việc xuyên ngày đêm trong “chiến dịch” cấp căn cước công dân; hơn 200 nữ cán bộ “đội nắng, thắng mưa” vững vàng ở các chốt kiểm dịch Covid-19… Mỗi người khi nhận nhiệm vụ đều mang trong mình quyết tâm lớn và niềm tin vững chắc để góp sức cùng lực lượng Công an toàn quốc thực hiện chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Hình ảnh nữ cán bộ Công an tại các hoạt động xã hội từ thiện đã trở nên quen thuộc đối với người dân xứ Nghệ.

Đặc biệt, đề án “Nâng cao chất lượng và phát huy vai trò Phụ nữ Công an Nghệ An, giai đoạn 2019 - 2025” là cơ sở để Công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò cán bộ nữ; đồng thời, là động lực thúc đẩy hội viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu. Đây cũng là nền tảng để toàn thể cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an Nghệ An hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đề ra.

Trong đó, nổi bật là đã chủ động, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình, trẻ em trong Công an Nghệ An.

Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động và các phong trào khác do ngành và hội phát động, nhất là khâu đột phá và 03 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành hội các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, trọng tâm, trọng điểm là hướng về cơ sở. Nội dung, phương thức hoạt động hội cũng được đổi mới, sáng tạo, khẳng định được vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của Đảng, đại diện cho quyền và lợi ích của phụ nữ.



Trong lực lượng Công an Nghệ An ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình, tiêu biểu; nhiều mô hình, công trình, phần việc phát huy hiệu quả; các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện được chú trọng và mang lại nhiều kết quả thiết thực, tạo dấu ấn đậm nét. Hầu hết cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận tụy, đảm đang, phát huy được vai trò trên các lĩnh vực công tác, đóng góp hiệu quả vào công tác xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh và làm tròn thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.