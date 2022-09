Dấu ấn sáng tạo, đổi mới tại Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo số 13332 ngày 27-9-2022

(Baonghean.vn) - Nghệ An không nằm trong tâm bão Noru, tuy nhiên, dự báo sẽ có mưa to, gió lớn do hoàn lưu sau bão. Hiện các phường, xã trên địa bàn TP. Vinh đã đồng loạt có văn bản kiến nghị thành phố triển khai chặt tỉa cây, đề phòng đổ ngã sau khi bão đổ bộ.