Dấu ấn thể thao thành tích cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong năm 2023, các vận động viên ở những bộ môn thể thao thành tích cao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An đã giành được những thành tích ấn tượng, góp phần khẳng định vị thế của thể thao Nghệ An ở các đấu trường trong nước và quốc tế.

Những tấm Huy chương Vàng quý giá

Tại Giải vô địch cử tạ Quốc gia năm 2023 diễn ra từ ngày 18 - 21/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, vận động viên Phạm Thị Hồng Thanh của đoàn Nghệ An đã xuất sắc giành 3 Huy chương Vàng ở nội dung Cử giật, Cử đẩy, Tổng cử hạng cân 76kg. Với thành tích này, vận động viên Phạm Thị Hồng Thanh đã phá các kỷ lục quốc gia trước đó do vận động viên Nguyễn Thị Hằng Nga đơn vị Sóc Trăng lập năm 2020.

Vận động viên cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch cử tạ Quốc gia. Ảnh: NVCC

Thành tích ấn tượng của Phạm Thị Hồng Thanh tại Giải vô địch cử tạ Quốc gia đã khép lại một năm tương đối thành công của thể thao thành tích cao Nghệ An. Theo báo cáo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An – đơn vị đang phụ trách đào tạo 21 môn thể thao thành tích cao của tỉnh với hơn 300 vận động viên, trong năm 2023, các vận động viên Nghệ An đã giành được hơn 440 huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế (137 Huy chương Vàng, 128 Huy chương Bạc và 173 Huy chương Đồng), trong đó có 3 huy chương giành được ở các giải vô địch thế giới, 21 huy chương tại các giải châu Á, 14 huy chương tại các giải vô địch Đông Nam Á, 97 huy chương tại các giải vô địch quốc gia.

Trong số này, đáng tự hào nhất là những tấm Huy chương Vàng của vận động viên cầu mây Nguyễn Thị My ở các giải thế giới và châu Á. Ở Giải vô địch cầu mây thế giới diễn ra vào tháng 7/2023, Nguyễn Thị My cùng các đồng đội Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Hồng Nhung, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền bảo vệ thành công chức Vô địch thế giới ở nội dung đội tuyển 4 nữ.

Đặc biệt hơn, tại ASIAD 2023 được tổ chức vào tháng 10 vừa qua, trong lần đầu tiên giữ trọng trách mang băng đội trưởng ở một giải đấu quốc tế, Nguyễn Thị My đã cùng các vận động viên Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến, Lê Thị Tú Trinh và Trần Thị Hồng Nhung đánh bại đội tuyển Indonesia ở trận chung kết nội dung đội tuyển 4 để giành tấm Huy chương Vàng lịch sử sau 17 năm, kể từ ASIAD 2006.

Vận động viên Nguyễn Thị My của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An (thứ 4 từ trái sang) cùng các đồng đội giành tấm Huy chương Vàng lịch sử cho cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 2023. Ảnh: NVCC

Một gương mặt ấn tượng khác của thể thao thành tích cao Nghệ An trong năm 2023 là vận động viên lặn Nguyễn Trọng Dũng. Sau những kỳ tích trong năm 2022 (giành 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc tại Giải lặn Cúp thế giới; giành 2 Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, trong đó có 1 kỷ lục quốc gia), vận động viên người Hưng Nguyên này tiếp tục giành 2 Huy chương Vàng tại Giải vô địch lặn châu Á 2023, 2 Huy chương Vàng tại SEA Games 32.

Bên cạnh Nguyễn Thị My, Nguyễn Trọng Dũng, 2023 còn là năm thi đấu rất thành công của một số vận động viên khác ở các đấu trường quốc tế như Nguyễn Viết Ngọc Hiệp (Huy chương Vàng môn Karatedo SEA Games 32), Trần Thị Lan (Huy chương Vàng Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á), Nguyễn Thị Tú Anh (2 Huy chương Vàng Giải vô địch lặn trẻ Châu Á), Lê Thị Tuyết Mai (4 Huy chương Vàng Giải điền kinh trẻ Đông Nam Á)…

Những thành tích đáng ghi nhận của các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh có được một phần nhờ sự quan tâm của tỉnh thông qua các cơ chế, chính sách ưu tiên, đãi ngộ. Điển hình là Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND về Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và chính sách hỗ trợ kinh phí đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao từ năm 2022 đều có sự cải thiện rõ nét so với trước.

Những khó khăn cần tháo gỡ

Tuy vậy, việc phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trước hết là về cơ sở vật chất. Tại các cuộc khảo sát công tác đào tạo, huấn luyện và thực hiện các chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh trong năm nay, các thành viên Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ ra rằng cơ sở vật chất tại để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thể dục, thể thao của tỉnh còn bất cập, hạn chế.

Một buổi tập của các vận động viên Taekwondo thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Hiện nay, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, nhiều môn võ, các phòng chức năng ở Sân vận động Vinh hoặc tập ở ngoài trời. Đó là chưa kể tới trang thiết bị tập luyện cho nhiều bộ môn còn rất thiếu thốn và những năm qua hầu như không được bổ sung đáng kể.

Ngoài ra, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết thêm: “Thời gian qua, một số bộ, ban, ngành Trung ương đặt vấn đề tổ chức một số giải thể thao cấp quốc gia, khu vực tại quê Bác, nhưng qua khảo sát, cơ sở vật chất của tỉnh không đáp ứng được. Khu Liên hiệp thể thao Bắc Trung Bộ được quy hoạch hơn 170 ha từ nhiều năm, đến nay chưa được triển khai, điều này ít nhiều ảnh hưởng tới việc cải thiện cơ sở vật chất”.

Một số bộ môn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh như Wushu vẫn phải tập nhờ ở các phòng chức năng của sân vận động Vinh trong điều kiện chật chội. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh đó, lực lượng vận động viên thành tích cao của Nghệ An hiện rất mỏng, với hơn 300 vận động viên được hưởng chế độ nên khó đáp ứng yêu cầu chuyên môn của giai đoạn hiện nay. Điều này khiến 21 đội tuyển tham dự các giải vô địch quốc gia thiếu sự cạnh tranh vị trí toàn đoàn, vì không có đủ vận động viên tham dự nhiều nội dung của một giải đấu.

Mặt khác, đối với Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Nghệ An, mặc dù có 2 chức năng giáo dục văn hoá và đào tạo vận động viên năng khiếu, tuy nhiên hiện tại trường chưa thực hiện nhiệm vụ đào tạo vận động viên năng khiếu.

Theo định hướng quy hoạch phát triển thể thao trong Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An trở thành trung tâm đào tạo, tuyển chọn tài năng các môn thể thao trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời là trung tâm phụ trợ huấn luyện nâng cao thành tích thể thao của quốc gia.

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm đáp ứng mục tiêu trên, theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thế thao Trần Thị Mỹ Hạnh, thời gian tới ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh sẽ tập trung rà soát các chính sách hiện hành của Chính phủ và tỉnh cùng với yêu cầu phát triển thể thao để chủ động, tích cực tham mưu cho tỉnh có những chủ trương, cơ chế chính sách đủ mạnh, tạo diện mạo mới cho Nghệ An xứng tầm. Cùng với đó, ngành Văn hoá - Thể thao tiếp tục tập trung xây dựng tính chuyên nghiệp về tổ chức, đào tạo, huấn luyện và trong giáo dục.