Đầu bếp công đoàn thắp lửa yêu thương mùa dịch

Khác với những năm trước, kỳ nghỉ hè năm nay của các giáo viên trường mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Nghi Lộc gắn liền với những "Bếp ăn công đoàn" phục vụ các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Hiện tại, trên địa bàn toàn huyện Nghi Lộc có 146 F1 đang được cách ly tập trung, trong đó điểm cách ly tại xã Nghi Diên có số lượng đông nhất với 65 người, vì vậy, các công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn xã này cũng vất vả nhất. Để chuẩn bị bữa trưa cho các chốt kiểm soát trên địa bàn, các cô giáo Trường Mầm non Nghi Diên phải bắt đầu công việc từ rất sớm. Ảnh: D.T

"Bếp ăn công đoàn" vốn là một mô hình của Công đoàn ngành Giáo dục nhằm hỗ trợ, đảm bảo cho giáo viên, học sinh ở xa có được bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Trong đại dịch, mô hình nhân văn này đã lan tỏa đến khắp các CĐCS, hướng đến đối tượng là các y, bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ chống dịch và người dân ở khu cách ly. Tại thị xã Hoàng Mai, những bếp ăn này đã nổi lửa từ đầu tháng 5, ngay khi có ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Giáo viên bậc mầm non và tiểu học là lực lượng chủ chốt của hầu hết các bếp ăn này. Tuy nhiên, ở nhiều đơn vị, phụ huynh cũng nhiệt tình đăng ký tham gia hoạt động cùng các cô. Trong ảnh là công tác chuẩn bị 130 suất cơm miễn phí cho công dân các khu cách ly tại thị xã Hoàng Mai do công đoàn và BCH phụ huynh Trường Mầm non Quỳnh Vinh A thực hiện. Ảnh: ĐVCC