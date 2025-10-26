Thể thao Dấu chấm hết cho tuyển Malaysia trước Việt Nam?; MU thắng Brighton 4-2, vào top 4 sau mạch 3 trận liên tiếp Diễn biến mới nhất coi như đặt dấu chấm hết cho tuyển Malaysia trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027 với Việt Nam; Manchester United đánh bại Brighton 4-2 tại Old Trafford ở vòng 9 Premier League Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Dấu chấm hết cho tuyển Malaysia trước Việt Nam?

Diễn biến mới nhất coi như đặt dấu chấm hết cho tuyển Malaysia trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027 với Việt Nam.

Phát biểu mới nhất của Tunku Ismail Sultan Ibrahim - cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xem như giọt nước tràn ly, chấm dứt hy vọng lật ngược thế cờ trong vụ kiện với FIFA. Điều đó cũng là đòn giáng mạnh mẽ cho tham vọng tranh vé đi tiếp của tuyển Malaysia trước Việt Nam.

Tuyển Malaysia.

Trong buổi họp báo chiều 25/10, ông Tunku Ismail thẳng thắn nói về tình cảnh của FAM trước FIFA: “Có lẽ sẽ không có sự đảo ngược tình hình nào diễn ra. FIFA sẽ giữ nguyên án phạt dành cho bóng đá Malaysia, nhưng tôi nghĩ mọi thứ có thể được giảm nhẹ phần nào”.

Đây là lần đầu tiên một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của bóng đá Malaysia - đồng thời là chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) lên tiếng thừa nhận khả năng thất bại gần như chắc chắn của FAM trong nỗ lực kháng án.

Theo quy định, nếu FIFA giữ nguyên phán quyết, 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sẽ bị xem là ra sân không hợp lệ trong các trận đấu thuộc vòng loại, bao gồm cả cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam và Nepal. Hệ quả, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở cả hai trận, đồng nghĩa bị trừ 6 điểm trên bảng xếp hạng. Họ còn chưa rõ nhận thêm án phạt nào từ Liên đoàn Bóng đá châu Á.

David Luiz hồi sinh kỳ diệu

38 tuổi, tưởng như sự nghiệp của David Luiz đã khép lại trong yên ả sau những năm cuối cùng ở Flamengo và Fortaleza.

Thế nhưng, cựu trung vệ của Chelsea và PSG lại bất ngờ tái xuất ở châu Âu - trong màu áo Pafos, một CLB khiêm tốn của đảo Síp - và ngay lập tức tạo nên một câu chuyện cổ tích.

Mùa hè vừa qua, thương vụ Pafos chiêu mộ David Luiz từng bị xem là một canh bạc.

Hôm 24/10, Pafos cầm hòa Kairat 0-0 tại Champions League trong một trận đấu mà họ phải chơi thiếu người suốt hơn 85 phút, sau khi Joao Correia bị đuổi ở phút thứ 4. Trước sức ép nghẹt thở, hàng thủ đội khách vẫn đứng vững. Ở trung tâm của chiến công đó là David Luiz - người chỉ huy hàng thủ như một thủ lĩnh thực thụ, khiến UEFA không ngần ngại trao cho anh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc trận (MVP).

MU thắng Brighton 4-2, vào top 4 sau mạch 3 trận liên tiếp

Manchester United đánh bại Brighton 4-2 tại Old Trafford ở vòng 9 Premier League, khép lại đêm kịch tính bằng cú đúp của Bryan Mbeumo và cú mở tài khoản của Matheus Cunha.

Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của MU dưới thời Ruben Amorim ở Premier League, đưa họ tạm lên hạng 4 với 16 điểm, kém Arsenal 3 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận.

MU vs Brighton.

Sau khi MU có được 3 bàn, bất ngờ Brighton vùng lên và rút ngắn 1-3 bằng siêu phẩm đá phạt của Danny Welbeck, sau một tình huống phạm lỗi do Patrick Dorgu khiến hàng thủ chủ nhà xáo trộn. Căng thẳng dâng cao ở cuối trận khi Charalampos Kostoulas bật cao đánh đầu vào góc xa, tận dụng việc Joshua Zirkzee theo kèm không sát, đưa tỷ số còn 2-3.

Đến phút 90+7, Old Trafford vỡ òa. Bruno Fernandes bỏ bóng thông minh, tạo khoảng trống để Mbeumo thoát xuống dứt điểm chéo góc vào nóc lưới, ấn định chiến thắng 4-2 cho MU.

Liverpool thua trận thứ tư liên tiếp

Kết quả bóng đá hôm nay 26/10 được người hâm mộ quan tâm khi Liverpool làm khách trên sân của Brentford.

Liverpool sớm phải nhận gáo nước lạnh khi Brentford có bàn mở tỉ số nhờ công của Outtara ngay ở phút thứ 5. Để thủng lưới sớm, Liverpool dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ với những pha dứt điểm đáng chú ý của Wirtz, Ekitike, Gakpo.

Salah và đồng đội thua trận thứ tư liên tiếp tại ngoại hạng Anh.

Khi Liverpool nỗ lực “bắn phá” mà chưa mang lại hiệu quả thì Brentford có bàn thứ hai vào cuối hiệp 1. Trước khi kết thúc hiệp một, Liverpool có bàn rút ngắn tỉ số nhờ pha dứt điểm cận thành của Kerkez ở phút 45+5.

Đầu hiệp hai, Brentford là đội chơi tốt hơn khi tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Phút 57, Van Dijk phạm lỗi với Outtara trong vòng cấm và Thiago thực hiện thành công quả sút phạt đền để giúp Brentford tái lập khoảng cách bàn thắng.

Sau nhiều nỗ lực thì đến phút 89, Liverpool cũng có bàn rút ngắn tỉ số nhờ công của Salah. Tuy nhiên trong thời gian còn lại, The Kop không thể ghi thêm bàn và chấp nhận thất bại 2-3 trước Brentford.