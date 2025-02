Pháp luật Đầu năm, người dân Nghệ An đổ xô đi đổi giấy phép lái xe Nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) khi đến hạn hoặc do người dân chưa nắm rõ các quy định hiện hành đã khiến nhiều người đổ xô đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để làm thủ tục trong những ngày qua. Điều này dẫn đến tình trạng quá tải, gây khó khăn trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Đổ xô đi đổi giấy phép lái xe

Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, khu vực giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn trong tình trạng quá tải. Nguyên nhân chủ yếu là sự gia tăng đột biến các trường hợp đến làm thủ tục cấp và đổi giấy phép lái xe (GPLX). Dù thời tiết mưa rét vào chiều ngày 7/2, vẫn có rất đông người dân ngồi chờ làm thủ tục.

Người dân chờ làm thủ tục liên quan đến GPLX tại khu vực giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Đ.C

Ngoài những trường hợp đến hạn đổi GPLX, một số người dân không nắm rõ các quy định mới sau khi Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Họ lo lắng rằng, nếu không đổi GPLX kịp thời, giấy phép sẽ không còn giá trị sử dụng. Chính vì vậy, nhiều người đã đến đăng ký đổi GPLX dù chưa đến hạn, khiến số lượng hồ sơ tăng vọt.

Chị N.T.H, đến từ huyện Diễn Châu chia sẻ: "Tôi chờ cả buổi mới đến lượt. Khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra GPLX của tôi, họ cho biết giấy phép của tôi đến tháng 9/2025 mới hết hạn và không bắt buộc phải đổi. Tôi lo lắng theo thông tin trên mạng xã hội và nghe người khác nói rằng theo luật mới phải đổi GPLX, nên mới đến đây. Giờ tôi đã hiểu rõ quy định".

Vợ chồng anh Bùi Ngọc Hùng chờ làm thủ tục đổi GPLX. Ảnh: Đ.C

Bên cạnh đó, một yếu tố khác khiến tình trạng quá tải xảy ra là do thói quen của nhiều người dân. Dù biết có thể làm thủ tục đổi GPLX trực tuyến và nhận giấy phép qua dịch vụ công ích của Bưu điện, nhưng vì thiếu tự tin về công nghệ, không ít người vẫn chọn đến trực tiếp để làm thủ tục. Anh Bùi Ngọc Hùng, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, một trường hợp như vậy chia sẻ: "Tôi biết có thể làm qua mạng nhưng không rành công nghệ, sợ sẽ gặp rắc rối, nên dù phải mất công đi, phải chờ đợi lâu, tôi vẫn đến tận nơi. Như vậy, tôi có thể hỏi cán bộ tiếp nhận nếu có vấn đề gì không hiểu".

Việc quá tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã buộc Sở Giao thông vận tải phải điều thêm cán bộ hỗ trợ trong những ngày cao điểm, nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu.

Theo số liệu từ Phòng Quản lý phương tiện và người lái của Sở GTVT, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 350 hồ sơ, trong đó có khoảng 300 hồ sơ cấp đổi GPLX và 50 hồ sơ phục hồi. Trong khi đó, hồ sơ đổi trên cổng dịch vụ công khoảng 100-150 hồ sơ, giảm so với trước.

Những điều cần biết về cấp giấy phép lái xe từ đầu năm 2025

Theo ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải: Thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải Nghệ An trước đó đã đăng tải thông tin thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp được áp dụng từ ngày 1/1/2025.

Cụ thể, giấy phép lái xe được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.

Trường hợp người có giấy phép lái xe đã được cấp trước ngày Luật có hiệu lực thi hành nếu có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe thì chuyển đổi như sau:

a) Giấy phép lái xe hạng A1 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng A với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến dưới 175 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến dưới 14 kW;

b) Giấy phép lái xe hạng A2 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng A;

c) Giấy phép lái xe hạng A3 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B1;

d) Giấy phép lái xe hạng A4 được đổi, cấp lại sang chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng;

đ) Giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động;

e) Giấy phép lái xe hạng B1, B2 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B hoặc hạng C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500 kg;

g) Giấy phép lái xe hạng C giữ nguyên và đổi, cấp lại cùng hạng và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

h) Giấy phép lái xe hạng D được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng D2 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

i) Giấy phép lái xe hạng E được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng D và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

k) Giấy phép lái xe hạng FB2 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng BE hoặc hạng C1E và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500 kg;

l) Giấy phép lái xe hạng FC được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng CE và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

m) Giấy phép lái xe hạng FD được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng D2E và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

n) Giấy phép lái xe hạng FE được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng DE và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg.

Đối với giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng, quy định cụ thể như sau: Quá hạn dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 17, Thông tư 35/2024/TT-BGTVT để cấp giấy phép lái xe. Quá hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp giấy phép lái xe theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3, Điều 17, Thông tư 35/2024/TT-BGTVT.

Người dân làm thủ tục cấp đổi GPLX. Ảnh: Đ.C

Công dân có nhu cầu thực hiện thủ tục đổi GPLX do ngành Giao thông vận tải cấp thì có thể lựa chọn cách thức thực hiện thủ tục theo hướng dẫn như sau:

- Cách thức 1: Trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, Địa chỉ: số 16, Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Điện thoại: 0889.391.818 để làm thủ tục.

- Cách thức 2: Trực tiếp đến các Bưu điện Trung tâm các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An để làm thủ tục.

- Cách thức 3: Thực hiện thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) trực tuyến khi truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn, Cổng dịch vụ công trực tuyến đổi GPLX của Cục Đường bộ Việt Nam tại địa chỉ https://dvc4.gplx.gov.vn