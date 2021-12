Đấu tranh quyết liệt với 'tín dụng đen' ở Nghệ An

Phá nhiều vụ án lớn



Gần đây, lực lượng chức năng liên tục triệt phá nhiều đường dây “tín dụng đen” quy mô lớn. Điển hình rạng sáng 15/12/2021, Công an Nghệ An đã triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh, bước đầu bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn 1.000 tỷ đồng với khoảng hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.

Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt triển khai bắt, khám xét tại 51 đại lý của Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh tư liệu Xuân Bắc

Để phá đường dây này, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty Tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Công ty Tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) làm giám đốc, vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh, thành trên cả nước.