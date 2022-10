'Đấu trí' kết thúc khi nào và phim tăng thêm bao nhiêu tập so với dự kiến?

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13352 ngày 15-10-2022

(Baonghean.vn) - Việc thực hiện cổ phần hóa các nông, lâm trường trên địa bàn Nghệ An thời gian qua đã đem lại những kết quả khả quan, giữ được mức tăng trưởng khá, vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Tuy nhiên, vẫn đang còn những khó khăn cần sớm được tháo gỡ.

(Baonghean.vn) - Ngày 15/10, nhân kỷ niệm 22 năm thành lập Tổng Công ty Viễn thông Viettel, Viettel công bố chính thức cung cấp mạng 5G tại Nghệ An; trở thành nhà mạng đầu tiên triển khai công nghệ này tại địa phương.

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với anh Cao Xuân Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, 1 trong 4 gương mặt của Nghệ An được tuyên dương Giải thưởng 15 tháng 10.