Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm báo chí

Sáng 26/12, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tôn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

TIẾP TỤC SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC ẤN PHẨM

Báo cáo công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định: Báo Nghệ An tiếp tục giữ vững bản sắc cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, coi trọng hàng đầu các thông tin, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; phản ánh toàn diện đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Trần Văn Hùng, Trần Hữu Nghĩa đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê Báo Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện vận hành tòa soạn hội tụ - đa phương tiện; siết chặt quy trình xuất bản; tiếp tục sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm. Mặc dù điều kiện tác nghiệp khó khăn nhưng trong năm qua Báo Nghệ An đã tiến hành tổ chức được nhiều dòng sự kiện, nhiều tuyến bài, chuỗi đề tài, chuyên đề chuyên sâu. Các nhiệm vụ tuyên truyền đều được thực hiện kịp thời, liên tục, vừa cung cấp thông tin, vừa định hướng dư luận, vừa nâng cao tính chiến đấu trên mặt trận công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo kết quả công tác năm 2021. Ảnh: Thanh Lê Về báo in, tính đến ngày 26/12/2021, Báo Nghệ An xuất bản được 350 kỳ nhật báo; 52 kỳ báo Cuối tuần và phụ trương Miền núi - Dân tộc.



Trong năm xuất bản 4 số báo đặc biệt, gồm: số Tết Dương lịch; số Xuân Tân Sửu; số báo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2021), số Kỷ niệm 30/4 và 1/5, số chào mừng 76 năm ngày Quốc khánh với nhiều đổi mới, sáng tạo về chất lượng, hình thức; đồng thời đạt doanh số quảng cáo, tuyên truyền tốt.

Đồng chí Hà Nguyên Khoa - Phó phòng Xuất bản, Bí thư Chi đoàn Báo Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đối với nhật báo, số Cuối tuần và phụ trương Miền núi - Dân tộc từ 1/1/2021, bộ phận kỹ thuật trình bày đã thực hiện đổi mới thiết kế mi trang, vừa đảm bảo tính ổn định, thống nhất, xuyên suốt trong mục đích, tôn chỉ thông tin tuyên truyền.

Về báo điện tử: Năm 2021, trong điều kiện làm việc online do dịch bệnh, nhưng với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, Tòa soạn Báo Nghệ An tiếp tục đổi mới nội dung, tăng tương tác, đầu tư phát triển mạng xã hội để tăng tính hấp dẫn, tiếp cận nhiều hơn đến công chúng cho tờ Nghệ An điện tử baonghean.vn.

Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh giai đoạn (2018-2020); Chi bộ xuất sắc tiêu biểu, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Lê

Đến nay, báo điện tử có 21 chuyên mục, báo in có 69 chuyên trang, chuyên mục, nhiều chuyên mục mới đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách như: Thi đua lập thành tích Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Phòng chống Covid-19...

Các đồng chí lãnh đạo Báo Nghệ An trao thưởng cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Lê

Trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội thực hiện các biện pháp kỹ thuật hạn chế sự tương tác, đó thực sự là cố gắng lớn. Báo Nghệ An điện tử hiện có 193 quốc gia, vùng lãnh thổ truy cập. Báo cũng nhận được hàng chục ngàn lượt bình luận, góp ý của độc giả qua chức năng bình luận ở cuối mỗi bài viết.

Kênh YouTube Báo Nghệ An có sự tăng trưởng khá, tính đến ngày 23/11/2021, có 64.118 người đăng ký (tăng 28.659 người đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái).

Hiện Kênh duy trì chuyên mục bình luận quốc tế (20h tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần); 3 số Chào buổi sáng (thứ 2, thứ 4, thứ 6); 1 số chuyện cuối tuần (20h tối Chủ nhật). Cùng với đó, cập nhật các video clip thời sự, chính trị, xã hội, pháp luật… hàng ngày tạo thành kênh tuyên truyền đi vào hoạt động ổn định để lan tỏa các nội dung thông tin kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Báo Nghệ An.



Nét mới trong năm, Báo Nghệ An đã triển khai chuyên mục Podcast (triển khai từ ngày 5/11/2021 và chính thức mở chuyên mục trên Spotify và baonghean.vn từ ngày 8/11/2021), đã đăng tải các file âm thanh tiếng Nghệ về các bài viết có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, con người Nghệ An.

Theo lộ trình, sắp tới, các sản phẩm Podcast sẽ được đồng bộ trên các nền tảng như YouTube, Apple Music, Google Podcast… để đảm bảo tiếp cận, tương tác đa dạng với các đối tượng khán, thính giả.

BẮT NHỊP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ghi nhận đánh giá cao kết quả Báo Nghệ An đạt được trong thời gian qua; tập thể Báo Nghệ An đã đồng lòng, đoàn kết, đồng thuận cao, không ngừng nâng cao vị thế, thương hiệu được công chúng đánh giá cao.

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đồng tình nhiệm vụ năm 2022 do Báo Nghệ An đề ra, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Chu Bá Long nhấn mạnh, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 , điều kiện tác nghiệp gặp nhiều khó khăn, vì vậy, Báo Nghệ An cần quan tâm tiếp tục nâng cao chất lượng của các ấn phẩm, lan tỏa thương hiệu của Báo Nghệ An.

Trao thưởng các đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, Báo cần tiếp tục nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu xây dựng, tiên phong đi đầu tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, thực hiện lộ trình tự chủ có hiệu quả,…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập nhấn mạnh: Một năm đầy khó khăn thách thức nhưng được sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền, Báo Nghệ An tiếp tục có nhiều sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, ngày càng khẳng định thương hiệu đối với bạn đọc.

Theo đồng chí Ngô Đức Kiên: Vấn đề đặt ra cho Báo Nghệ An đó là phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm báo chí. Báo sẽ tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên; thực hiện các chuyên đề chuyên sâu...

Mở rộng tương tác của Báo Nghệ An điện tử, nâng chất lượng toàn diện tờ nhật báo. Khuyến khích sáng tạo, hiến kế, thực hiện các ý tưởng, cách làm mới để thực hiện đổi mới tính năng xuất bản, hình thức thể hiện các ấn phẩm để tăng tính tương tác, quảng bá, tăng sự lan tỏa, giữ vững và phát huy thương hiệu Báo Nghệ An.

Đồng thời, nâng cấp giao diện báo điện tử theo yêu cầu chuyển đổi số trên cơ sở xây dựng, hoàn thiện Đề án “Nâng cao chất lượng và chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2020 - 2030”. Phát triển mạnh mẽ thương hiệu, nội dung Báo Nghệ An trên các nền tảng kỹ thuật số, công nghệ hiện đại.

“Cả tòa soạn đứng trước công cuộc chuyển đổi số, mỗi cán bộ, phóng viên nhân viên cần phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong từng tác phẩm báo chí” - đồng chí Ngô Đức Kiên nhấn mạnh.