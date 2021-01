Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT

Báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH , BHYT do lãnh đạo BHXH tỉnh Nghệ An trình bày nêu rõ: Năm 2020 là một năm có nhiều chuyển biến trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.