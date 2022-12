Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua dân vận khéo

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Theo Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung đẩy mạnh đổi mới phương pháp tuyên truyền trong công tác dân vận khéo bằng nhiều hình thức.

Sáng 16/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo dân vận khéo tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tổ chức họp đánh giá năm 2022; thông qua chương trình công tác của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" cấp tỉnh năm 2023; thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban giai đoạn 2021-2025.

Tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Ngọc Kim Nam – Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; cùng các thành viên của Ban chỉ đạo.

Năm 2022, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp đã nỗ lực, bám sát nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai phong trào đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh. Toàn bộ hệ thống chính trị đã triển khai kịp thời, rộng khắp phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng, củng cố và phát huy nhiều mô hình trên tất cả các lĩnh vực. Nội dung phong trào bám sát với thực tiễn, đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống, đạt được sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân.

Trong năm, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng được 4.460/4.908 mô hình “Dân vận khéo”, đăng ký trên 4 lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, phong trào thi đua "Dân vận khéo" còn tồn tại hạn chế, khuyết điểm: Công tác tuyên truyền có lúc chưa kịp thời, chưa thường xuyên; một số cấp uỷ, chính quyền chưa phát huy hết vai trò, chưa chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình; chưa có nhiều cơ chế chính sách hợp lý để hỗ trợ xây dựng các mô hình ở huyện và cơ sở; một số thành viên trong ban chỉ đạo các cấp chưa phát huy hết trách nhiệm của mình trong chỉ đạo cơ sở.

Năm 2023, Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" định hướng 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, có chiều sâu, có tính lan toả, nhân rộng những mô hình sáng tạo, cách làm hay và hiệu quả của ban chỉ đạo các cấp.

Phát biểu thảo luận tại cuộc họp, Trưởng ban Dân vận - Ngọc Kim Nam cho biết, công tác dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là trong các dự án thu hút đầu tư gặp rất nhiều khó khăn.

Góp ý vào bản phương hướng nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh đồng tình với việc đưa nhiệm vụ tuyên truyền trở thành ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên cần phải tăng cường đổi mới phương thức tuyên truyền, phù hợp với đối tượng cụ thể. Ngoài ra, công tác dân vận cần đi trước một bước, chủ động dự báo tình hình, tránh bị động. Hàng năm nên tuyên dương, khen thưởng, biểu dương kịp thời.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, phong trào thi đua "Dân vận khéo" xây dựng rất nhiều mô hình, nhưng không nên chạy đua về thành tích, số lượng, mà cần lựa chọn mô hình nào phát huy hiệu quả tốt cho xã hội để nhân rộng, phát triển. Bên cạnh đó, mỗi cơ quan, tổ chức phải lựa chọn nhân tố tích cực trong công tác dân vận.

Nhiều ý kiến thành viên cho rằng, để phong trào thi đua "Dân vận khéo" phát triển mạnh mẽ, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền. Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Trần Văn Hùng cho biết: Trong năm vừa qua, trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An có 100 tin, bài liên quan đến công tác dân vận khéo, trong đó có 10 bài viết chuyên sâu. Dù hoạt động tuyên truyền đã có sự cố gắng, song thực tế chưa có sự chuyên sâu, chưa gây ấn tượng được với bạn đọc. Do đó, đề nghị, phong trào thi đua cần tổ chức và tổng kết hàng năm, bởi đây được xem như là “nguồn” để các phóng viên, nhà báo khai thác, vào cuộc tích cực tuyên truyền, lan toả các mô hình hay.

Đồng tình với quan điểm này, đại diện Công an tỉnh cho biết, công tác tuyên truyền phải làm thật kỹ. Hiện tại, hoạt động này còn yếu và chưa được coi trọng. Bên cạnh đó, muốn làm tốt công tác dân vận khéo phải có quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng đồng hành vào cuộc.

Ngoài ra, các ý kiến còn đề nghị một số vấn đề như: Hàng năm tổ chức phong trào thi đua đi kèm với khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khích lệ; chọn vấn đề có tính trọng tâm, trọng điểm, chọn theo chủ đề gắn với tình hình chính trị của mỗi địa phương, để tập trung hoạt động rõ nét...

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác dân vận khéo cần phải có sự tương tác 2 chiều, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân, khuyến khích những sáng kiến của cơ sở.

Trong dân vận khéo, việc chia sẻ, lắng nghe những bức xúc của người dân là điều cần thiết. Mục tiêu của dân vận là tập trung đoàn kết toàn dân, nhằm thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị tập trung đẩy mạnh phương pháp tuyên truyền bằng các hình thức như: Nêu gương, ứng dụng giải pháp công nghệ, lựa chọn tuyên truyền viên phù hợp, nhân rộng các mô hình điển hình, quan tâm công tác dự báo tình hình.