Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật

Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.



Khởi tố, xử lý nhiều vụ án, vụ việc

Đánh giá tình hình công tác của các ngành trong khối, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị và các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy giao, lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng, chống tội phạm, phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng, nhiều vụ án liên quan đến tổ chức đánh bạc, tội phạm về ma túy, tội phạm về môi trường... Trong đó, có một số vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực được cơ quan chức năng phát hiện, khởi tố.

Cụ thể, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 cán bộ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, 01 người thuộc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành khởi tố 2 vụ, 2 bị can là Lê Minh Tâm, công chức địa chính xã Quỳnh Lâm và Phạm Thị Thanh Thủy, công chức địa chính xã Quỳnh Hồng về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” đối với 2 bị can.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Một số vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, dư luận xã hội quan tâm được các ngành chức năng tập trung chỉ đạo giải quyết. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được các ngành, các cấp quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai tích cực, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm.



Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm, giải quyết, không để xảy ra điểm “nóng” liên quan khiếu kiện kéo dài.

Đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực

Tại hội nghị, các ngành trong Khối cũng nhận định thời gian tới, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 tăng nhanh trong thời gian qua và chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động tại Ukraine, các hoạt động kích động, tuyên truyền, chống phá có thể xảy ra trên không gian mạng, gây ảnh hưởng an ninh có thể xảy ra ở một số địa bàn. Tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người; buôn lậu, gian lận thương mại; khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản; xuất, nhập cảnh trái phép dự báo sẽ gia tăng...

Bên cạnh đó, thời gian tới thời tiết chuyển sang nắng nóng, vì vậy, cần tập trung các phương án phòng, chống cháy rừng. Một số vụ việc khiếu kiện của công dân liên quan giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng dự báo tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự cần được quan tâm, giải quyết kịp thời nếu có sự việc xảy ra.

Đại diện các ngành, đơn vị báo cáo, đánh giá tình hình công tác tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Để tiếp tục đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các lực lượng chức năng phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ" để xử lý, kiểm soát tình hình dịch bệnh trong khi số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tăng cao. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, tuyên truyền thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.



Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và các huyện, thành, thị năm 2022. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm soát nghiêm, chặt chẽ tuyến biển, khu vực biên giới, đặc biệt là đường mòn, lối mở, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc thông tin một số vụ việc cần theo dõi, chỉ đạo xử lý liên quan vi phạm pháp luật ở cơ sở. Ảnh: H.T

Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm công nghệ cao...Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, xăng dầu...



Thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.