Xã hội Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Nghệ An trong giai đoạn mới 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) thực sự đã là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương...

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT.

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An diễu binh tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Ảnh: Hoàng Anh

Hàng năm, trong từng giai đoạn, nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đều có nghị quyết lãnh đạo; trên cơ sở đó người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tiễn LLVT tỉnh; kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng, kịp thời động viên, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, khẳng định những thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhờ vậy, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, đổi mới, phát triển đúng hướng, ngày càng có chiều sâu, vững chắc; thực sự là động lực thúc đẩy mọi tổ chức, mọi cán bộ, chiến sĩ năng động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thực hành xử lý tình huống tác chiến phòng thủ trong Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Cụ thể, phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh đã gắn chặt với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; gắn kết chặt chẽ với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

5 năm qua, phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 100% đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh được đánh giá an toàn tuyệt đối về chính trị. Tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân hằng năm luôn đạt 88,3% trở lên... Hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng, tạo sự lan tỏa sâu rộng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh đã kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, hướng vào đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; thường xuyên chỉ đạo, điều hành và tổ chức diễn tập đạt chất lượng tốt, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn đặt ra. Trong đó, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 được Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hành đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Trong phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, sát thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu như: “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”; giao lưu, tọa đàm “Sĩ quan trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Hội thi “Nét đẹp quân nhân”... Các cơ quan, đơn vị đầu tư hàng chục tỷ đồng và hàng vạn ngày công xây dựng, tu sửa, nâng cấp thao trường, bãi tập, làm mới 12.000 mô hình học cụ phục vụ huấn luyện; nghiên cứu được 856 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ và giải pháp công tác có hiệu quả.

Phong trào thi đua trong lao động sản xuất, bảo đảm hậu cần, tài chính, chăm sóc sức khỏe, giữ vững và nâng cao đời sống bộ đội đã tổ chức triển khai có hiệu quả thiết thực đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị từng bước đầu tư xây dựng, phát triển mô hình tăng gia sản xuất theo hướng tập trung, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và đời sống bộ đội. Công tác vệ sinh, phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh thực phẩm được thực hiện có chất lượng, quân số khỏe luôn đạt tỷ lệ trên 98,8%. Nhiều dự án đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp doanh trại các cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Phong trào thi đua trong bảo đảm kỹ thuật và thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đã được triển khai sôi nổi, rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu; làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ đến chiến sĩ trong quản lý, khai thác, bảo quản trang bị kỹ thuật và trong tham gia giao thông; góp phần bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện diễn tập vòng tổng hợp. Ảnh: Hoàng Anh

Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trọng điểm, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tham gia tích cực, có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các cơ quan, đơn vị tích cực tổ chức tốt các hoạt động dã ngoại làm công tác dân vận, giúp bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, nơi đặc biệt khó khăn xóa đói giảm nghèo kết hợp xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ máu thịt quân dân, đoàn kết lương giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, LLVT tỉnh cũng đã tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực nhất. LLVT tỉnh đã huy động hơn 26.485 cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ nhân dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn khắc phục thiệt hại do mưa lớn hoàn lưu bão số 4 năm 2022. Bộ CHQS tỉnh đã nhận giúp đỡ xã nghèo Nậm Giải, huyện Quế Phong từng bước thoát nghèo, vươn lên phát triển bền vững.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh còn tích cực thực hiện các mô hình “Tiết kiệm bản thân, để phần người khó”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tết ấm miền Tây xứ Nghệ” “Ngày vì người nghèo”, “Xuân canh trời, Tết biên cương, hải đảo”, “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Đoàn kết quân dân, ấm tình xứ đạo”, “Giúp dân no đủ, tự chủ bản làng”... Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, sẵn sàng vào tâm dịch, thực hiện nhiệm vụ dài ngày, là một trong những lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu, góp phần sớm kiểm soát dịch bệnh, đưa mọi hoạt động của tỉnh sớm ổn định và phục hồi.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo huyện Nghi Lộc diễn tập phòng chống lụt bão 2023. Ảnh: Hoàng Anh

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, học tập lẫn nhau, thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển. thúc đẩy mọi tổ chức và cán bộ, chiến sĩ không ngừng phấn đấu vươn lên. Cụ thể, bằng nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực. Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã có 4.890 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích trong phong trào TĐQT. Ngoài ra, còn nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu tôn vinh vì đã có thành tích trong các nhiệm vụ.

Trong những năm tới, dự báo kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Nghệ An tiếp tục có bước phát triển; đời sống của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được củng cố. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân chủ, những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước để kích động chống phá; tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh đô thị, an ninh mạng tiềm ẩn phức tạp; hoạt động các loại tội phạm ngày càng tinh vi; thiên tai, dịch bệnh khó lường... Việc quy hoạch địa giới hành chính cũng đặt ra những yêu cầu mới về công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách và phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh.

Trong giai đoạn mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về đổi mới và đẩy mạnh phong trào TĐQT; phát huy kết quả Đại hội TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2019 - 2024; tích cực đổi mới nội dung, hình thức TĐKT; tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, góp phần làm chuyển biến toàn diện, vững chắc các mặt công tác; chú trọng xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu làm hạt nhân, động lực trong phong trào TĐQT; kiên quyết khắc phục những hạn chế khuyết điểm, không ngừng phát triển, với quyết tâm “Phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, chung sức, đồng lòng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác bảo quản, vũ khí trang bị kỹ thuật tại Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, LLVT tỉnh sẽ hướng hoạt động TĐKT vào việc xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; 100% cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, có quyết tâm chính trị cao, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, trong duy trì rèn luyện, chấp hành kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Quyết tâm xây dựng LLVT tỉnh đạt danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới./.