Đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin cho gia súc, gia cầm

Ông Nguyễn Viết Lương - Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh, Chi cục Thú y và Chăn nuôi Nghệ An cho biết: “Vắc-xin là một loại chế phẩm sinh học có tính kháng nguyên, được đưa vào cơ thể để kích thích cơ thể chủ động tạo ra kháng thể đặc hiệu chống lại các tác nhân gây bệnh, đặc biệt là một số loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút chỉ có vắc-xin để phòng bệnh mà không có thuốc điều trị đặc hiệu. Sử dụng vắc-xin để tạo miễn dịch chủ động, an toàn, hiệu quả và rẻ tiền so với việc để dịch bệnh xảy ra điều trị mất nhiều thời gian và gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi”.