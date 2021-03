Đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần xây dựng Con Cuông trở thành đô thị sinh thái du lịch

Báo Nghệ An và huyện Con Cuông tổ chức đánh giá về công tác phối hợp tuyên truyền và phát hành, sử dụng báo Đảng trên địa bàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Thành Chung

Chiều 31/3, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu đã có cuộc làm việc cùng huyện Con Cuông. Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông; Lô Văn Thao, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Con Cuông và các phòng, ban của huyện Con Cuông.

Tại cuộc làm việc, Báo Nghệ An và huyện Con Cuông đã đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2020, lên kế hoạch những nội dung tập trung phối hợp tuyên truyền năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, Báo Nghệ An đã có nhiều bài viết đề cập sâu, rộng đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của huyện Con Cuông.

Trong đó, nổi bật là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn huyện; các tin tức, sự kiện liên quan đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện; tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, công tác dân vận...Các bài viết đã được thể hiện một cách sinh động, đa dạng trên nhiều ấn phẩm của Báo Nghệ An.

Trước buổi làm việc, đoàn công tác Báo Nghệ An và huyện Con Cuông đã tổ chức khảo sát một số điểm nhấn về du lịch trên địa bàn của huyện. Ảnh: Thành Chung

Có nhiều chuyên đề, bài viết nổi bật đã tạo nên những hiệu ứng tích cực, góp phần tạo sự ổn định, cổ vũ phong trào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, như: “Gió mới trên miền Trà Lân”; “Con Cuông: Phong phú sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch"; “ Hiệu quả trồng dược liệu ở Con Cuông"; “Đoàn kết, khai thác tiềm năng xây dựng huyện Con Cuông trở thành trung tâm vùng Tây Nam Nghệ An”, “Dự án vui chơi giải trí tại xã Bồng Khê (Con Cuông): Vướng mắc đến bao giờ?”; “Băn khoăn thủy điện Suối Choang”; “Chủ đầu tư dự án thủy điện Suối Choang đã vi phạm luật!” ...

Về thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Con Cuông đã phối hợp chặt chẽ với Báo Nghệ An và Bưu điện huyện trong việc đưa tiếng nói của Đảng và Nhân dân tỉnh nhà về cơ sở. Chủ trương ký hợp đồng đặt báo cả năm với các Đảng ủy thị trấn, xã được thực hiện tốt nên số lượng báo trên địa bàn trong năm tương đối ổn định.

Khảo sát điểm đến mới của huyện Con Cuông là Thắm Nàng Màn. Ảnh: Thành Chung Bên cạnh những mặt tích cực, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo Nghệ An và huyện Con Cuông còn có những mặt hạn chế nhất định, đó là: Còn thiếu những bài viết sâu, chuyên đề về mô hình hay do chưa phối hợp xây dựng được kế hoạch tuyên truyền cụ thể, bài bản; các phòng ban chức năng của 2 đơn vị chưa chủ động phối hợp tuyên truyền; vẫn còn một số chi bộ thiếu báo Đảng; chưa xây dựng được mô hình sinh hoạt báo chí nổi bật; công tác chuyển phát báo đến các đối tượng vùng sâu, vùng xa có lúc còn chậm so với yêu cầu.

Bước vào năm 2021, Báo Nghệ An và huyện Con Cuông đã đề ra phương hướng, kế hoạch phối hợp thực hiện tuyên truyền cụ thể bằng các chuyên trang, chuyên đề nổi bật về những nhiệm vụ cần triển khai trên các lĩnh vực, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An nêu những nội dung tập trung tuyên truyền về huyện Con Cuông trên các ấn phẩm của Báo trong thời gian tới. Ảnh: Thành Chung Nội dung tập trung tuyên truyền là: Xây dựng huyện Con Cuông theo hướng phát triển đô thị sinh thái bền vững; đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, từng bước phát triển thành trung tâm dịch vụ, thương mại vùng Tây Nam tỉnh Nghệ An; chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông, lâm, thực phẩm sạch, an toàn; xây dựng huyện trở thành trung tâm ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật công nghệ lớn trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An nêu rõ: Báo cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về việc huyện Con Cuông đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đẩy lùi tệ nạn xã hội; chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường cải cách hành chính, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.