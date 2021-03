Đẩy mạnh tuyên truyền hình ảnh thị xã Hoàng Mai trên báo Nghệ An

Chiều 26/3, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An có cuộc làm việc với Thị xã Hoàng Mai.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Đàm Hữu Hồng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Nguyễn Anh Văn – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai; đại diện lãnh đạo các phòng, ban của thị xã Hoàng Mai.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Trước khi có cuộc làm việc với thị xã Hoàng Mai, đoàn công tác tìm hiểu một số mô hình phát triển kinh tế, các công trình dự án trên địa bàn.

Báo cáo đánh giá kết quả công tác tuyên truyền trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai năm 2020 cho thấy, năm 2020, ngoài đưa tin phản ánh một số hoạt động của thị xã trên các ấn phẩm, Báo Nghệ An đã có một số bài viết đề cập phong phú các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng.

Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Trần Hữu Nghĩa phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Trong đó, nổi bật là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn thị xã; tuyên truyền các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền việc cải cách hành chính, thực thi công vụ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể… bằng các hình thức thể hiện phong phú, đa dạng trên các ấn phẩm.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai Đàm Hữu Hồng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê Trong công tác phối hợp tương tác với đội ngũ cộng tác viên trên địa bàn, năm 2020, các tin bài về Hoàng Mai được đăng tải nhiều hơn trên báo Nghệ An so với những năm trước.



Về xử lý đơn thư và trả lời vấn đề báo nêu, năm 2020, Phòng Bạn đọc Báo Nghệ An nhận được 3 đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến địa bàn Thị xã Hoàng Mai.

Lãnh đạo Báo Nghệ An và thị xã Hoàng Mai tìm hiểu mô hình phát triển nông nghiệp tại xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê Về thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoàng Mai phối hợp tương đối chặt chẽ với Báo Nghệ An và Bưu điện thị xã trong việc thực hiện chủ trương ký hợp đồng đặt báo cả năm với các Đảng ủy phường, xã nên số lượng báo trên địa bàn trong năm tương đối ổn định.



Thị xã Hoàng Mai là địa bàn thực hiện tốt công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 11, gần như 100% đầu mối, cơ sở có báo Đảng.

Thị xã Hoàng Mai tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án thu hút đầu tư. Ảnh: Thanh Lê Thảo luận tại cuộc làm việc, hai đơn vị đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, công tác phát hành và sử dụng báo Đảng. Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực thị ủy Hoàng Mai đánh giá cao Báo Nghệ An tích cực tuyên truyền về thị xã Hoàng Mai trên các lĩnh vực.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, thị xã Hoàng Mai mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp bài bản, chặt chẽ hơn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thị xã Hoàng Mai trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An. Báo cần tiếp tục có nhiều bài viết chuyên sâu, tăng cường phối hợp xây dựng đội ngũ cộng tác viên của thị xã.

Trong đó, Báo Nghệ An tập trung tuyên truyền các nội dung: thị xã Hoàng Mai đồng hành cùng với doanh nghiệp tạo môi trường tốt thu hút đầu tư; công tác cải cách hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị; công tác an sinh xã hội.