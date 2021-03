Đẩy mạnh tuyên truyền về tổ chức hội và phong trào nông dân Nghệ An

Chiều 30/3, Báo Nghệ An có cuộc làm việc với Hội Nông dân tỉnh, tiến hành Lễ Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2021- 2023.



Dự cuộc làm việc về phía Hội Nông dân tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện các ban và Văn phòng Hội Nông dân tỉnh.

Về phía Báo Nghệ An có đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Nghệ An; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Trần Hữu Nghĩa; Ngô Đức Kiên; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Báo Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Tại cuộc làm việc, Hội Nông dân tỉnh và Báo Nghệ An cùng đánh giá kết quả tuyên truyền cũng như nêu rõ tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền về Hội Nông dân và các phong trào nông dân trên báo Nghệ An.

Theo đó, thời gian qua Báo Nghệ An đã đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào nông dân sáng tạo, lao động giỏi; các mô hình, điển hình lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực; các sáng kiến kinh nghiệm bổ ích của nhà nông; cập nhật các thông tin hoạt động của Hội Nông dân tỉnh trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Việc ký kết chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan Hội Nông dân Nghệ An và Báo Nghệ An nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Hội Nông dân tỉnh.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp để tuyên truyền về các hoạt động của tổ chức Hội và hội viên Hội Nông dân Nghệ An; phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Hội. Cổ vũ tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân; Chăm lo đời sống và tinh thần của hội viên, nông dân; Gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình lao động, sản xuất và quyền lợi của nông dân;...

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh kiểm tra mô hình trồng chè hữu cơ tại xã Thanh Hương (Thanh Chương). Ảnh: Thanh Lê Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng ghi nhận, đánh giá cao công tác tuyên truyền của Báo Nghệ An về hoạt động của Hội Nông dân trong thời gian qua.

Đồng thời mong muốn thời gian tới Báo Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành tuyên truyền phong phú, đa dạng làm nổi bật, lan tỏa, có hiệu quả hơn về các mô hình điển hình nông dân làm kinh tế giỏi cũng như các phong trào của nông dân.