Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là nhấn mạnh của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khi cho ý kiến về các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm do UBND tỉnh trình.

(Baonghean.vn) - Đây là thông tin được Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho biết khi đề cập đến giải pháp giải quyết việc làm cho lao động, trong đó có lao động quê Nghệ An trở về do tác động của dịch Covid -19.