Đẩy mạnh xúc tiến thương mại các đặc sản Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, sản phẩm nông thôn tiêu biểu ngày càng chiếm được niềm tin về chất lượng, hiệu quả sản phẩm, một phần nhờ sự vào cuộc của các đơn vị như Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An...

Nỗ lực quảng bá tiêu thụ sản phẩm

Những hội chợ thương mại giới thiệu hàng hóa đặc sản Nghệ An và các tỉnh năm qua được tổ chức ở phố đi bộ, Công viên Trung tâm, phố đêm ở thành phố Vinh hay ở Bộ Nông nghiệp và PTNT... đã thu hút hàng vạn người đến mua sắm, điều rất hiếm thấy trong bối cảnh suy thoái kinh tế và thắt chặt chi tiêu.

Một số đơn vị có sản phẩm OCOP của Nghệ An như dược liệu Pù Mát, sắn dây, giò me Nam Đàn, nước mắm Cửa Hội, cam Vinh, đồ thực phẩm miền Tây, trà xanh... cho biết, đã tiêu thụ được số lượng lớn sản phẩm trong các hội chợ, đồng thời kết nối được với nhiều bạn hàng mới ở các tỉnh. Chị Đào Thị Lương một người dân thành phố Vinh cho biết: "Các hội chợ gần đây, tôi thường kết hợp đi tham quan và mua sắm được khá nhiều, thú vị nhất là các đặc sản của các huyện miền Tây Nghệ An vừa mới sản xuất rất hấp dẫn".

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham quan các gian hàng tại hội chợ thương mại ở thành phố Vinh. Ảnh: P.V

Các hội chợ, triển lãm thương mại ngày càng có tính thực tế, hàng hóa chất lượng hơn, gần gũi hơn, hình thức thanh toán đa dạng hơn, cách thức bán hàng phong phú, bắt mắt, nông sản, sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày nhiều hơn, bớt các loại hàng xa xỉ... đã giúp cho hàng hóa tiêu thụ mạnh hơn. Vai trò quan trọng nhờ vào sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng địa phương.

Đẩy mạnh đưa hàng hoá vào các kênh bán hàng lớn

Năm 2023, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, nhận thấy vai trò quan trọng của việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người dân, tổ chức, HTX và doanh nghiệp, nhất là các sản phẩm OCOP và đặc sản vùng, miền, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đã chủ động kết nối và thực hiện nhiều chương trình, gia tăng hoạt động xúc tiến thương mại giữa các tỉnh, thành phố, hỗ trợ vai trò kết nối giới thiệu, quảng bá và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh một cách mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.

Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, tập huấn cho các HTX, doanh nghiệp về bảo hộ thương hiệu sản phẩm, nhãn mác, phương thức tổ chức quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp mạnh dạn đưa các sản phẩm hàng hóa của mình tham gia các sàn thương mại điện tử, tập huấn kỹ năng bán hàng trên các không gian mạng, gian hàng ảo,…

Mới đây nhất, trung tâm đã tổ chức chương trình livestream kết nối và tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An lần thứ 2. Livestream đang là hình thức quảng bá sản phẩm được nhiều người bán hàng lựa chọn bởi những hiệu năng mạnh mẽ mà nó mang lại.

Năm qua, trung tâm đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại Nghệ An 2023 tại Công viên Trung tâm, đường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, với quy mô gần 200 gian hàng của trên 100 đơn vị, doanh nghiệp các tỉnh, thành trong cả nước như Tuyên Quang, Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Hà Nội, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bến Tre...

Trung tâm đã phối hợp tổ chức các gian hàng triển lãm sản phẩm tiêu biểu của Nghệ An tại các diễn đàn, hội chợ ở các tỉnh bạn, như: Khu gian hàng đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Việt Nam Expo 2023; tổ chức Chương trình nâng cao năng lực quản trị cho gần 40 hộ kinh doanh tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, giúp các hộ kinh doanh sử dụng thành thạo các công cụ miễn phí trực tuyến để phân tích hành vi người tiêu dùng, nghiên cứu thị trường, sáng tạo các nội dung đa kênh cho marketing số và triển khai thương mại điện tử nhằm tăng doanh số bán hàng.

Các phiên chợ hàng Việt tổ chức ở địa phương góp phần tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Vương Bằng

Trung tâm liên kết, xúc tiến đầu tư hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP Hà Nội tại tỉnh Nghệ An ở phố đi bộ thành phố Vinh, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội chợ sản phẩm OCOP Nghệ An tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, bên cạnh đó, xúc tiến đưa các sản phẩm của Nghệ An vào các siêu thị lớn.

Bên cạnh đó, trung tâm duy trì và cập nhật các hoạt động thông tin tuyên truyền quảng bá du lịch Nghệ An trong và ngoài tỉnh, quảng bá du lịch gắn với các hoạt động chính trị của tỉnh, tuyên truyền hoạt động du lịch gắn với các sự kiện và Lễ hội Làng Sen, Du lịch Cửa Lò và các ngày lễ lớn trong và ngoài tỉnh; Tổ chức tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM tại Hà Nội 2023.. Trong các sự kiện này lồng ghép các hoạt động xúc tiến thương mại.

Chưa bao giờ các hoạt động xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông thôn tiêu biểu đạt được hiệu quả như năm qua. Ví như việc ký kết đưa được 10 sản phẩm và đặc sản tỉnh Nghệ An vào hệ thống siêu thị Go Vinh năm 2023 không chỉ là sự khẳng định chất lượng của hàng hóa Nghệ An mà còn là thành quả của quá trình cố gắng từ phía chính quyền địa phương, siêu thị Go Vinh và từ phía doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong việc lựa chọn, hướng dẫn cho người kinh doanh đạt được các tiêu chí trong thương mại. Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An

Cam Vinh được giới thiệu ở Hội chợ thương mại Bắc Trung Bộ năm 2023 tại thành phố Vinh. Ảnh: Trân Châu

Năm 2024, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện hỗ trợ xúc tiến thương mại, chú trọng đào tạo bồi dưỡng hộ gia đình, doanh nghiệp, doanh nhân phát triển thương mại điện tử bởi hình thức này đã trở thành hình thức thương mại chủ đạo, khai thác có hiệu quả xu hướng số hóa với sự phát triển của phương thức thanh toán điện tử và các công cụ thanh toán mới, hỗ trợ các địa bàn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các sản phẩm miền Tây Nghệ An.