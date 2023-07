Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng

(Baonghean.vn) -Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa tổ chức Lễ thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.