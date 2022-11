Đẩy tiến độ thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sau chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải

Sáng 25/11, Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái bị đưa ra xét xử sau gần một năm hành hạ bé Vân An đến tử vong.

(Baonghean.vn) - Chiều 24/11, dưới sự chứng kiến của các sở, ngành liên quan, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiến hành tiêu hủy gần 3 tấn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

(Baonghean.vn) - Từ ngày 22- 24/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và đơn vị tài trợ trao quà cùng các công trình ý nghĩa hỗ trợ học sinh vùng khó khăn tại 2 huyện Con Cuông và Kỳ Sơn.

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 11; UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ; Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại lớn cho các địa phương... là những thông tin nổi bật ngày 24/11.

(Baonghean.vn) - Theo chỉ đạo của ngành Giáo dục, bếp ăn ở các nhà trường phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

(Baonghean.vn) - Chiều 24/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

(Baonghean.vn) - Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 10/11/2022 là 935,22 triệu USD.

Tối nay, đội tuyển Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ khởi đầu World Cup 2022 bằng màn so tài với Ghana. Chưa biết, CR7 có được HLV Fernando Santos cho đá chính hay không, nhưng có một điều chắc chắn là sức ảnh hưởng của anh ở World Cup 2022 vẫn rất lớn.

(Baonghean.vn) - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây trộm cắp tài sản (trộm két sắt) liên tỉnh lớn nhất tại các di tích tâm linh như đền, chùa, nhà thờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh từ trước tới nay.