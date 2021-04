Đề cao trách nhiệm, xây dựng Quy hoạch tỉnh Nghệ An đảm bảo tiến độ, chất lượng

Sáng 29/4, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các kết quả nghiên cứu về các Quy hoạch tỉnh.



TIẾN ĐỘ CHẬM, CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 1179/QĐ-TTg ngày 4/8/2020. Sau đó, UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán, thành lập và kiện toàn Hội đồng Quy hoạch tỉnh Nghệ An, ban hành Kế hoạch thực hiện.

Nhà thầu Liên danh Học viện Chính sách và Phát triển - Viện Kinh tế và Phát triển bền vững - Viện chiến lược và Phát triển giao thông vận tải - Viện quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia đã trúng gói thầu số 1 về lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự kiến từ tháng 5/2021, đơn vị Tư vấn sẽ tổ chức làm việc với từng sở, ban, ngành và các huyện, thành thị để triển khai công tác quy hoạch. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Khung định hướng phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã góp ý.

Nhiều đơn vị còn thiếu nguồn lực, vật lực để xây dựng dự thảo đánh giá hiện trạng, thực trạng và dự báo phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, đặc biệt là các ngành đất đai, nông, lâm, thủy sản... Một số nội dung về dự báo phát triển ngành lĩnh vực vượt tầm so với chuyên môn: ví dụ ngành điện; đất đai...

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH McKinsey&Company báo cáo tóm tắt về kết quả nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phần kinh tế - xã hội; Liên danh Học viện chính sách và Phát triển - Viện Kinh tế và Phát triển bền vững- Viện chiến lược và Phát triển giao thông vận tải - Viện quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia đã trình bày những nội dung, công việc triển khai.

PHẤN ĐẤU ĐẾN THÁNG 4/2022 TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trọng tâm, đưa vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Từ đây, tỉnh có cơ sở để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2050. Quá trình thực hiện nhiệm vụ này đã đạt được một số kết quả nhưng tiến độ vẫn còn chậm.

Liên quan đến báo cáo tóm tắt về kết quả nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phần kinh tế - xã hội của của Công ty TNHH McKinsey&Company, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, với vai trò là đơn vị tư vấn trong việc lập quy hoạch, công ty đã có nỗ lực để đạt được những kết quả ban đầu. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tham khảo trong quá trình xây dựng Quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng Trong báo cáo Công ty TNHH McKinsey&Company đã đưa ra được những cách tiếp cận mới, định hướng lớn, đưa ra được các kịch bản tăng trưởng nhanh, xác định được cơ cấu kinh tế của tỉnh. Cách đặt vấn đề của Công ty TNHH McKinsey&Company cũng phù hợp vì trong nguồn lực còn hạn chế thì lựa chọn một số ít ngành có trọng điểm để tập trung phát triển.



Song Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, đến thời điểm này tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi so với thời điểm năm 2018. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH McKinsey&Company quan tâm cập nhật lại số liệu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, xác định được một cách chính xác các nội dung phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, tạo động lực phát triển cho tỉnh trong thời gian tới.

Trong Quy hoạch tỉnh thời gian tới, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng hạ tầng cần đi trước một bước, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Bởi Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất nước, như một quốc gia thu nhỏ, nhưng nút thắt lớn nhất vẫn là hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông.

Quy hoạch thứ hai cũng rất quan trọng là quy hoạch sử dụng đất, đây là điều kiện để tỉnh phát triển. Nghệ An có trên 83% diện tích là đồi núi, diện tích đất đủ để phát triển kinh tế, đặc biệt cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp là không nhiều.

Quy hoạch thứ ba là quy hoạch đô thị vì đây là xu hướng phát triển. Nhưng quan trọng là tỷ lệ đô thị hóa đến đâu và phải phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá rằng, tồn tại lớn nhất là tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang rất chậm. Nhiều ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm, đầu tư, dành thời gian cho công tác xây dựng quy hoạch. Mặc dù chia sẻ với các ngành, địa phương vì đây là việc khó, còn nhiều vướng mắc, lần đầu thực hiện nhưng các ngành, địa phương phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ để xây dựng một bản quy hoạch tốt nhất trong điều kiện của tỉnh. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ TRỰC TIẾP THAM GIA

Trước thực tế trên, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị tất cả người đứng đầu các ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm và trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng quy hoạch. Đây là quy hoạch cho tỉnh Nghệ An thì phải người Nghệ An, hiểu Nghệ An tham gia. Đơn vị tư vấn với kiến thức, kinh nghiệm chỉ đóng vai trò hỗ trợ tỉnh. Các ngành, địa phương nếu cần có thể thành lập nhóm chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ này.

Về thời gian thực hiện và hoàn thành quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/1/2021 về kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng hợp lý, đặt mục tiêu thực hiện tối đa trong 12 tháng nữa. Tức là đến tháng 4/2022, tỉnh phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

Ngành Kế hoạch và Đầu tư xây dựng một biểu thời gian cụ thể, theo từng tuần. Định kỳ hàng tháng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm việc với các thành viên chủ chốt của Hội đồng Quy hoạch tỉnh để rà soát tiến độ thực hiện. Hàng quý, Hội đồng sẽ họp để nghe tiến độ thực hiện và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đơn vị tư vấn tham gia cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng Đi vào nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa phương, đồng chí Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện, đầu mối, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị tư vấn để tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để giải quyết các vấn đề đặt ra, kịp thời xử lý ngay những vấn đề đặt ra, kể cả năng lực của tư vấn để đảm bảo chất lượng của bản quy hoạch.



Các ngành, địa phương phải thực hiện nhiệm vụ theo tiến độ được giao. Trước mắt, phải hoàn thành ngay báo cáo đánh giá hiện trạng, thực trạng và dự báo phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, chậm nhất vào cuối tuần đầu tiên của tháng 5/2021. Phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ các đơn vị tư vấn; thường xuyên cập nhật, nắm bắt các quy hoạch ngành của quốc gia.

Trong quá trình thực hiện, những quy hoạch hiện đang có và đang thực hiện thì các ngành, địa phương phải cập nhật và đề nghị các đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ để có sự chia sẻ, cùng đạt mục tiêu chung. Nếu có khó khăn thì kịp thời báo cáo để xử lý.

Đối với Liên danh Học viện chính sách và Phát triển - Viện Kinh tế và Phát triển bền vững- Viện chiến lược và Phát triển giao thông vận tải - Viện quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phải chủ động xây dựng kế hoạch theo sự điều chỉnh Kế hoạch của tỉnh, nếu có gì vướng mắc thì báo cáo với UBND tỉnh giải quyết.

Đơn vị tư vấn cần bố trí chuyên gia, những người có năng lực, có chuyên môn theo từng ngành, lĩnh vực; chủ động cập nhật các quy hoạch. Ngay sau khi ký hợp đồng thì cần bắt tay ngay vào làm việc, hàng tháng phải họp với tỉnh Nghệ An để đánh giá tiến độ thực hiện. Các cơ quan liên quan kịp thời bố trí kinh phí cho các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đối với Công ty TNHH McKinsey&Company cần phối hợp với Liên danh Học viện chính sách và Phát triển - Viện Kinh tế và Phát triển bền vững - Viện chiến lược và Phát triển giao thông vận tải - Viện quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia để rà soát, cập nhật, hoàn thiện bản quy hoạch, bổ sung các vấn đề còn thiếu trên cơ sở góp ý của các ngành, cập nhật tình hình mới của tỉnh để có một bản quy hoạch về kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có giá trị thực sự là đầu vào quan trọng của Quy hoạch tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới.