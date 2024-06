Pháp luật Đề nghị bất ngờ của người mẹ có con lĩnh án tử Sau khi con trai vướng lao lý, bà T. đã nhờ Dũng nghe ngóng thông tin và “chạy” giảm án. Nhưng, pháp luật nghiêm minh nên đứa con của bà phải nhận bản án cao nhất. Uất ức vì bị lừa nên bà làm đơn tố cáo Dũng lên cơ quan công an. Tuy nhiên, tại phiên tòa bà lại xin giảm nhẹ hình phạt cho kẻ đã lừa tiền mình.

Lời biện minh của kẻ lừa đảo

Nguyễn Tiến Dũng (52 tuổi), trú phường Chương Dương, TP. Hà Nội không có công việc ổn định nhưng lại chọn cách kiếm tiền bằng việc lừa đảo. Dũng đã dùng tài ăn nói của mình để thực hiện vụ lừa đảo vào năm 2004. Năm đó, Dũng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 2 năm tù cho hưởng án treo vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Từng phạm tội lừa đảo nhưng Dũng dường như không tu tâm, dưỡng tính, tìm công việc chính đáng để làm. Thay vào đó, y vẫn đi vào vết xe đổ của bản thân. Lần này, Dũng thực hiện hành vi lừa đảo bằng chiêu thức lừa “chạy” giảm án, nạn nhân là người ở Nghệ An – bà Lê Thị T. (66 tuổi), trú thị xã Hoàng Mai.

Cụ thể, khoảng giữa năm 2022, sau khi con trai bị Công an thành phố Hà Nội bắt về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy thì bà Lê Thị T. lo lắng, tìm cách “chạy” giảm án. Lúc này, một người quen của bà T. đã giới thiệu Dũng. Người này cho hay Dũng làm việc ở tòa án, có thể liên hệ xin giảm án cho con trai bà. Nghe vậy, bà T. liền nhờ người kết nối để gặp Dũng.

Ngày 17/8/2022, tại một quán cà phê ở thành phố Hà Nội, bà T. gặp Dũng. Tại đây, bà T. trình bày về tình hình con trai và nhờ Dũng đi kiểm tra thông tin để giúp lo việc giảm hình phạt cho con.

Dù không công tác trong ngành tố tụng, không có khả năng “chạy” án nhưng do đang cần tiền chi tiêu cá nhân và đầu tư tiền ảo nên Dũng nói dối sẽ lấy giúp thông tin và có thể lo việc giảm án. Dũng đưa ra giá 600 triệu đồng để lo công việc. Bà T. vì tin tưởng nên chỉ trong vòng 1 tuần (từ ngày 18 đến 25/8/2022) đã nhiều lần đưa cho Dũng tổng số tiền 600 triệu đồng.

Sau thời gian chờ đợi, đến tháng 10/2022 bà T. gặp Dũng hỏi thăm tình hình. Lúc này, Dũng mới trả lời thật là không thực hiện được như lời đã hứa. Do đó, bà T. yêu cầu Dũng trả lại tiền nhưng đối tượng này không trả.

Sau đó, con trai của bà T. bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Đau buồn vì con trai lĩnh bản án cao nhất và Dũng không chịu trả tiền nên ngày 13/1/2024, bà Lê Thị T. đã làm đơn tố giác tội phạm lên cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Tiến Dũng.

Tại phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Dũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khẳng định bản thân không giới thiệu là làm việc trong ngành Tòa án mà đây là sự hiểu nhầm của người quen bà T.

Mặc dù biết bản thân không thể “tác động” gì vào hoạt động của các cơ quan tố tụng, nhưng do đang cần tiền nên Dũng đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của bà T. Khai về số tiền đã chiếm đoạt, bị cáo cho hay đã tiêu xài cá nhân và đầu tư vào tiền ảo.

Dũng nghẹn ngào quay sang nơi bà T. đang ngồi để gửi lời xin lỗi, đồng thời mong bị hại giữ sức khỏe sau biến cố đến với con trai. Bản thân bị cáo cảm thấy áy náy, tự trách khi lợi dụng người mẹ trong lúc lo lắng cho con để thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng rơi nước mắt thể hiện sự hối lỗi về việc làm của mình. Ảnh: Trần Vũ

Bất ngờ trước đề nghị của bị hại

Tham dự tòa với tư cách bị hại, bà T. nhiều lần nghẹn ngào khi thuật lại nội dung vụ việc. Bà trình bày vì tin vào người giới thiệu và tin Dũng nên đã rút tiền tiết kiệm và vay mượn để trong vòng 1 tuần xoay đủ 600 triệu đồng. Sau khi bị cáo thừa nhận không lo được việc, dù bà nhiều lần đòi lại tiền nhưng bị cáo không trả khiến bị hại bức xúc.

Thế nhưng, tại thời điểm này bà không trách Dũng bởi toàn bộ số tiền đã được gia đình bị cáo trả hết. Bà xin hội đồng xét xử giảm nhẹ tội cho Dũng. Bị hại nghẹn ngào trình bày: Nếu được, tôi xin tòa “giảm hết cấp”, không phạt tù Dũng. Tôi cũng là người mẹ có con đang ở trong tù, tôi biết nỗi đau đớn như thế nào, mẹ Dũng cũng đau như tôi...

Nghe những lời ruột gan của người mẹ khốn khổ, đôi mắt của bị cáo Dũng đỏ hoe... Bị cáo nhiều lần cúi đầu xin lỗi bị hại. Bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về đi lại, chăm sóc bị hại.

Dũng xin lỗi bà T. tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Quá trình tòa vào nghị án, bà T. nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến đứa con lầm lỡ của mình. Bà lo lắng khi bản thân đau yếu, sợ không còn đủ sức khỏe để thăm nuôi con. Dù vậy, bà không quên gửi lời hỏi thăm, động viên bị cáo.

Trước lời đề nghị không phạt tù Dũng của bị hại, Hội đồng xét xử ghi nhận việc bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, theo chủ tọa phiên tòa, để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật cũng là một lời cảnh tỉnh, răn đe đối với người khác, việc “xin tha, không phạt tù” của bị hại đối với bị cáo là không được chấp nhận. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Dũng 7 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa kết thúc, thấy Dũng bị áp tải ra về, bà T. vội đứng dậy gửi lời động viên. Sau đó, người phụ nữ gần 70 tuổi lặng lẽ rời tòa trong khó nhọc…