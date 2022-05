Đề nghị cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn một số công trình

Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, nghi can sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ bị Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt khi đang lẩn trốn tại Sài Gòn.

(Baonghean.vn) - Nông dân Nghệ An đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sụt lún tại huyện Quỳ Hợp; Tuổi trẻ Nghệ An hưởng ứng Chương trình Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện… là những thông tin nổi bật ngày 29/5.

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh quan điểm xử lý tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình tại xã Châu Hồng (Quỳ Hợp), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, nguyên tắc chung là đặt sự an toàn, cuộc sống ổn định của người dân lên trên hết, trước hết; không đánh đổi lợi ích kinh tế của doanh nghiệp lấy sự an toàn, ổn định của người dân, sự an toàn về môi trường.

(Baonghean.vn) - Sáng 29/5, tại Thành phố Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Vòng chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An năm học 2021 - 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực truyến tới 2 điểm cầu Tân Kỳ và Quỳ Hợp.

(Baonghean.vn) - Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo Nghệ An thời kỳ mới, trong các ngày từ 25 - 29/5, đoàn công tác Báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập làm Trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát, làm việc với báo Đảng địa phương phía Nam gồm 3 tỉnh An Giang, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh.